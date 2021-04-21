Королева Великобритании Елизавета II отмечает 95-летний юбилей

Наследнику британского престола принцу Чарльзу уже 72. Говорят, отец перед смертью велел ему брать на себя больше ответственности в королевской семье и разгрузить мать. Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Елизавета II правит Великобританией уже 69 лет и давно стала самым «усидчивым» на троне английским монархом. Она приняла трещавшую по швам империю и провела ее через несколько периодов новейшей истории. И если экономика и политика по большей части были на плечах премьер-министров и парламента, то сохранение монархии на Британских островах - это уже точно личная заслуга Елизаветы II, которая смогла влюбить в себя свой народ и не разочаровывать его на протяжении десятилетий. Что бы ни происходило с Виндзорами и их окружением.

Второй год подряд Букингемский дворец отменяет широкое празднование королевского дня рождения. Гулянья не состоятся ни 21 апреля - в день ее появления на свет, ни в июне - в день официального празднования дня рождения королевы. В этот раз британцы вновь останутся без салютов, парада и каретного шествия королевской семьи. К пандемии, которая за год никуда не делась, добавилась и недавняя кончина супруга Елизаветы II принца Филиппа. Герцог Эдинбургский ушел из жизни за два месяца до своего 100-летнего юбилея, похороны в часовне Святого Георгия состоялись 17 апреля. Так что сейчас королеве точно не до торжеств.

Здесь будущей правительнице Великобритании 5 лет. Фото: PA Wire/PA Images

«Комсомолка» вспоминает историю Елизаветы II в самых ярких фотографиях.

Елизавете было 13 лет, когда началась Вторая мировая. Фото: Wikimedia Commons

Елизавете было 13 лет, когда началась Вторая мировая. Королевской семье предложили эвакуироваться в Канаду, но она отказалась. Всю войну Лилибет и ее сестра Маргарет провели в Виндзоре, недалеко от Лондона. Будущая королева даже успела «повоевать». В 1945-м она вступила в женский отряд самообороны и выучилась на механика-водителя санитарного автомобиля. Даже звание получила - лейтенант, став первой женщиной из королевской семьи, служившей в армии, хоть и формально.

Будущая королева даже успела «повоевать»

Королева прекрасно держится в седле. Отказалась от этого развлечения она сравнительно недавно. Зато до сих пор ставит на королевских скачках. Самый крупный выигрыш, который получила Елизавета, - более $775 тысяч в 2016 году.

Королева прекрасно держится в седле. Фото: PA

Однажды 13-летняя Елизавета вместе с отцом отправилась с визитом в Дартмут, где расположен Королевский военно-морской колледж. Среди кадетов, которые должны были развлекать принцесс, был 18-летний Филипп. Племянник свергнутого к тому времени короля Греции приходился Елизавете четвероюродным братом, но это не помешало их любви и браку.

Когда в 1997 году они праздновали золотую годовщину свадьбы, королева призналась, что муж был ее главной опорой все эти годы. А сам он как-то сказал, что у него очень ответственная работа - никогда не подводить королеву.

У них четверо детей: Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард. Как пишут британские таблоиды, недавняя кончина Филиппа подкосила королеву, и она всерьез подумывает уйти на покой. В таком случае королем станет принц Чарльз.

Королева призналась, что муж был ее главной опорой все эти годы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Елизавету II короновали 2 июня 1953 года. В этот день она снова стала первой - на этот раз первым английским монархом, чью коронацию транслировали по телевидению. Церемонию посмотрели 27 млн человек по всему миру - отличные цифры даже для наших дней, а ведь тогда телевизоров было довольно мало.

Елизавету II короновали 2 июня 1953 года. Фото: Wikimedia Commons

Кстати, в торжествах участвовали и представители Советского Союза, хотя по очевидным причинам особой любви к королевской семье в ЦК КПСС не питали. Тем не менее крейсер «Свердлов» участвовал в военно-морском параде по случае коронации. Капитан 1 ранга Олимпий Рудаков от советского правительства преподнес Елизавете II горностаевую мантию и даже получил от королевы приглашение на танец. Хотя опять же Виндзоры состоят в родстве с Романовыми.

Наследнику британского престола принцу Чарльзу уже 72. Говорят, отец перед смертью велел ему брать на себя больше ответственности в королевской семье и разгрузить мать.