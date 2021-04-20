Презентация Apple 20 апреля 2021 года: ничего революционного, лишь тонкая настройка

Настольная система iMac получила мощный процессор M1, который прежде устанавливали в яблочные ноутбуки Фото: REUTERS

«Мотор» – в нашем случае из песни про летчиков – «а вместо сердца пламенный…» А сердце в компьютерной системе – это центральный процессор.

Предвижу очередные стенания экспертов: Apple не показал ничего революционно нового. Снова прогнозы про принципиально новые устройства, которые явит миру Тим Кук, не оправдались. А дальше будет опять же как всегда – показанные на премьере устройства станут разлетаться, как горячие пирожки. Потому что компьютерным «экспертам» нужен хайп, а потребителям – знакомое и надежное устройство, обновленное так, чтобы за ним можно было еще удобнее и веселее работать.

В этом смысле новые планшеты iPadPro и настольные системы iMac c мощным процессором М1 – как раз то, что нужно. Объемы информации, которую нужно обрабатывать, растут невероятно. И все больше профессий связаны с работой с такими объемами. Если раньше мощные графические станции нужны были художникам да видеомонтажерам, то сегодня и архитекторы, и журналисты, и специалисты по работе с большими данными, любители компьютерных игр и геймдизайнеры, врачи (телемедицина) и учителя (виртуальные опыты, удаленная демонстрация уроков) все чаще сталкиваются с тем, что им нужны мобильные устройства с максимальной мощностью.

Что же представил Apple (отбросим историю про кредитную карту, которая у нас не работает)?

iPadPro и настольные системы iMac c мощным процессором М1 – как раз то, что нужно Фото: REUTERS

Моноблок

Настольная система iMac получила мощный процессор M1, который прежде устанавливали в яблочные ноутбуки. В результате производительность компьютера при работе с фото и видео выросла до 85 процентов. И это, на мой взгляд, главное завоевание.

Более компактный корпус - его толщина уменьшилась на 50 процентов – по-моему не принципиальна. iMac, на мой взгляд, и раньше не сильно загромождал стол. Другое дело – что теперь эти компьютеры выпускаются в семи веселеньких расцветках. Apple снова уходит от строго серого алюминия в мир ярких расцветок (может кто-то еще помнит «аквариумный» светло-голубой корпус iMac G3 1998 года рождения?)

И, уверен, продажи iMac 2021 года вырастут не только из-за мощного чипа, но и из-за того, что яркий, «весенний» яблочный компьютер в стильном дизайне станет украшением рабочего стола.

Apple снова уходит от строго серого алюминия в мир ярких расцветок Фото: REUTERS

Хотя и остальные улучшения облегчат жизнь пользователя: магнитный разъем питания, наконец-то двухметровый провод, который идет к розетке (не нужно тянуть удлинитель). Ну и, конечно, фишка яблочников: еще более яркий дисплей Retina с технологией True Tone, поддерживающий разрешение 4,5K. Да и сама диагональ подросла – с 21,5 до 24 дюймов. Ну и важная деталь для жертв онлайн-конференций – фронтальная камера с разрешением 1080P, которая даже при плохом освещении выдаст правильную картинку.

У нас новый iMac будет продаваться по цене от 129 990 pyб.

Планшет

Apple упорно развивает и семейство профессиональных планшетов. В обновленных iPadPro с диагональю 11 и 12,9 дюймов теперь тоже стоит мощный процессор М1. И это делает и без того крутые «прошки» конкурентами ноутбуков с такой же приставкой.

Apple упорно развивает и семейство профессиональных планшетов Фото: REUTERS

В последнее время и все чаще вижу, что деловые люди, специалисты, которые много работают с графикой, предпочитают брать в поездки не ноутбуки, а именно планшеты. Они легче, а в производительности не уступают. А с клавиатурой Magic Keyboard они легко превращаются в ноутбук.

Обновленные iPadPro получили еще более яркий экран (у модели 12,9 дюймов – экран вообще шедевр – выполнен по революционной технологии miniLED).

Ну а мне еще понравилась новая фронтальная 12-мегапиксельная камера. Но еще больше - функция «В центре внимания».

Вы можете передвигаться по комнате во время звонка, но все равно останетесь в в центре кадра. А когда в поле зрения камеры попадут другие люди, камера сама увеличит или уменьшит «окно» так, чтобы все поместились на экране. Полезная штука для тех, кто вынужден участвовать в видеоконференциях.

При этом самая крутая модель нового iPadPro получила накопитель с 2 ТБ памяти. Скорость передачи данных возрастает, так как внешние устройства можно подключить по Thunderbolt 4. А вот поддержка сетей 5G пока в России не актуальна – такие сети еще только разворачиваются.

iPadPro c диагональю 11 дюймов у нас будут продавать по цене от 77 990 рублей, а с 12,9 дюймов -от 106 990 рублей

И еще кое что…

Нет, мы не увидели iPhone 13. Увы. Только смартфон в новом корпусе – фиолетовом. Красиво, ярко… Опять же в логике раскрашенных iMac.

Ну и еще одна полезная штука – метка AirTag, которую как брелок можно повесить на вещи, имеющие привычку исчезать – например, ключи, пульт от телевизора или еще что-то в этом роде. А когда вещь в очередной раз от вас спрячется, еще можно будет найти с помощью «Локатора» - точно также, как прежде искались телефоны, планшеты и ноутбуки. Эх, похоже мне придется такую штуку покупать – слишком часто ключи от машины пошаливают.

Ну и еще одна полезная штука – метка AirTag, которую как брелок можно повесить на вещи, имеющие привычку исчезать Фото: REUTERS

Набор из четырех меток у нас будет стоить около 10 000 рублей.