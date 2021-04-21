Трутся спиной медведи о перископную ось

Атомный ракетоносец всплыл точно в указанном месте, проявив ювелирную точность. На этом фото видна та самая вешка, откуда пришлось прогонять медведя. Фото: © Минобороны России

Как работало Русское географическое общество во время пандемии? Судя по отчетам на ежегодном заседании Попечительского совета РГО, весьма неплохо!

Экспедиций больше, чем в СССР

Как отметил Владимир Путин, который возглавляет Попечительский совет, очень радует, что географы осуществили практически все запланированные масштабные проекты. Сергей Шойгу, которого недавно переизбрали на пост президента РГО, добавил, что за последние годы состоялось даже больше экспедиций, чем во времена Союза!

Сергей Кужугетович перечислил наиболее интересные недавние проекты - это и уже всемирно знаменитый фотоконкурс «Самая красивая страна» (установлен рекорд фото- и видеоработ - более 67 000), и тоже всемирно известный Географический диктант (19 тысяч площадок в 110 странах), и высококачественные документальные фильмы и альбомы (здесь Шойгу особо отметил «Комсомолку», которая активно сотрудничает в этой сфере с РГО), и Четвертая совместная с Северным флотом экспедиция (пройдено 1500 км по земле и 20 000 миль по воде), и не имеющая аналогов арктическая экспедиция «Умка-2021»...

А на черно-белом снимке уже американские моряки запечатлели, как хищник поймал их АПЛ за хвост.

«Умка» на Севере

Кстати, с последней связан забавный факт, о котором рассказал президент РГО. Поскольку в «Умке» участвовали и военные подводники, они решили установить мировой рекорд - устроить всплытие сразу трех атомных подлодок (АПЛ) на расстоянии 300 метров друг от друга. Группа обеспечения поставила вешки (специальные шесты) на местах предполагаемого всплытия субмарин. Подлодки ждали сигнала с поверхности, но он все не поступал. Оказалось, что одна из вешек заинтересовала белого медведя.

Надежды, что мишка уйдет самостоятельно, не оправдались, очень уж ему приглянулась полосатая палка - он даже начал с ней играть. Пришлось отгонять.

Только когда белый хищник потрусил в сторону горизонта, был наконец дан сигнал на всплытие. И здесь моряки продемонстрировали ювелирную точность - лодка проломила полутораметровый лед именно в том месте, где еще недавно резвился косолапый.

Мохнатые гиганты всегда проявляют к субмаринам повышенное внимание. Фото: US NAVY

Какова субмарина на вкус

Это не единственный случай встречи медведей с субмаринами в Северном Ледовитом океане. Хищники всегда проявляют повышенный интерес к всплывшим подлодкам. И причины тут ровно две.

Первая - банальное любопытство. Медведь морально устает от привычной картины: лед-лед-лед, торосы-торосы... И все необычное тут же привлекает его внимание.

Вторая - гастрономическая. Ибо все встреченное на пути косолапый рассматривает прежде всего в качестве добычи. Потому, когда он обнюхивает борт АПЛ и точит о него когти, это уже не игра, как с вешкой, а серьезное исследование: можно это скушать или нет? Хотя старые и опытные медведи таких попыток уже не делают. Они уже в курсе - такая «рыбка» не по зубам даже самому крупному хищнику на земле.

КСТАТИ

Самые интересные проекты РГО-2021

«Алсиб»

В этом году РГО планирует уникальную экспедицию по комплексному изучению трассы перегона самолетов в рамках ленд-лиза. Она начиналась на Аляске и завершалась в Красноярске, откуда машины уже отправляли на фронт. По пути возвели немало аэро-

дромов - порой прямо в чистой тундре. Эту трассу организовали за рекордный даже по нынешним временам срок - около полугода. Никто и никогда не изучал историю этих объектов и сами аэродромы. А ведь это свидетельство настоящего подвига множества людей, о котором пора вспомнить.

Теплоход «Армения»

Центр подводных исследований РГО продолжит разгадывать тайну гибели теплохода «Армения», который был потоплен фашистами в 1941 году. По разным данным, на его борту находилось до 10 тыс. человек - это самая большая наша морская трагедия. Будут изучены обломки корабля и восстановлены имена погибших и выживших.

«Главный фасад России»

Именно так называл Арктику адмирал Макаров. И ее продолжит изучать совместная с ВМФ комплексная экспедиция. Акцент будет сделан на обследование баз легендарных дореволюционных русских экспедиций.

«Дальневосточные леопарды»

Продолжается совместный с РГО проект по сохранению дальневосточного леопарда. Когда 10 лет назад основали национальный парк, в нем насчитывалось всего 32 зверя. Сейчас - уже около сотни. То есть уже можно уверенно говорить, что этот вымирающий вид спасен. Более того, в национальный парк сейчас пришли 25 редких амурских тигров, которые поняли, что это самый безопасный для них участок. В итоге решено расширить территорию нацпарка.