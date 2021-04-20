Футбольная Суперлига разваливается, не просуществовав и трех дней

Клуб Романа Абрамовича готовит документы о выходе из проекта, после того как тысячи болельщиков синих устроили демонстрацию перед стадионом Фото: REUTERS

«Челси» дрогнул, после того как тысячи болельщиков синих устроили демонстрацию перед стадионом. А вскоре ВВС сообщило, что клуб Романа Абрамовича готовит документы о выходе из проекта.

Вслед за «Челси» о своем отказе участвовать в Суперлиге заявило и руководство «Манчестер Сити».

«У «Челси» вообще нет внешних долгов, а у «Ман Сити» совсем небольшой долг, поэтому клубам ни к чему столь сильно рисковать», - появился комментарий в английских СМИ.

Вскоре пришло сообщение из Испании, где, по сообщениям местного журналиста, в «отказниках» оказался мадридский «Атлетико».

А еще через несколько часов появилась информация, что покинуть компанию решили «Ливерпуль», «МЮ» и «Арсенал», после чего Суперлига фактически перестала существовать.

А вот что говорили об этом демарше сами английские болельщики, которые фактически и пресекли этот футбольный путч:

«Если они выйдут, то это будет домино, а следующим, я думаю, будет «Ливерпуль» или «Барселона». К сожалению, клуб, который больше всего потеряет из-за этого провала, это «Ювентус», так как его босс Аньелли станет токсичным для европейского футбола».

Кстати, вечером стало известно, что Аньелли покинул пост президента «Ювентуса».

«Я не испытываю ни жалости, ни сочувствия к "Барселоне", "Ювентусу" или "Реалу" из-за их финансового положения. Они продолжают тратить смешные суммы денег на трансферы, но платят безумные зарплаты игрокам еженедельно. Тратьте то, что зарабатываете!»

«Еще вчера говорил, что даже если какой-то из этих клубов откажется играть в Суперлиге, или все будет отменено, они все равно должны быть наказаны за то, что просто рассматривали эту идею. Их нужно строго наказать и крупно оштрафовать, за то, что они угрожали целостности лиги, и это не должно быть забыто.»

После провала проекта пришло сообщение, что FSG хочет продать «Ливерпуль». Все ждут официального сообщения о роспуске Суперлиги.