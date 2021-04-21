Ани Лорак показала закрытый купальник, который смотрится сексуальнее любого бикини

Ани Лорак. Фото: Инстаграм.

Ани Лорак наслаждается отдыхом на Мальдивских островах: певица уже неделю отдыхает на курорте Movenpick Resort Kuredhivaru Maldives. За это время 42-летняя звезда покрылась золотистым загаром, который она не устает демонстрировать в Инстаграме. Артистка сфотографировалась сразу в двух закрытых купальниках, которые смотрятся гораздо сексуальнее любого бикини. Поклонники в комментариях спорят: что это – удачный покрой или все дело в красивых формах Ани?

На одном из снимков артистка позирует, стоя в бассейне. Фотография сделана на закате, в мягких лучах заходящего солнца. Лорак в белоснежном купальнике кокетливо повернулась спиной к камере, показав тонкую талию и упругие ягодицы. Кадр вызвал неподдельное восхищение подписчиков: «До чего же красивая. Такая солнечная улыбка»; «Вау, секси-рыбка»; «Ани, вы просто чудо. Стройная, нежная, соблазнительная девушка»; «Шикарная»; «Горячая крошка»; «Фея. Не налюбоваться», - пишут фолловеры в комментариях.

На другом снимке певица прогуливается по пляжу в алом монокини с эффектными рюшами. Глубокое декольте обнажило пышную грудь звезды и сразу же привковало к себе все взгляды.

Поклонники отметили, что Ани светится от счастья, а ее снимки сделаны с особой любовью, как будто ее снимал любимый мужчина. Фолловеры высказали предположение, что в отпуск Лорак улетела вместе с бывшим мужем, с которым она недавно воссоединилась. Артистка развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу в 2019 году после его измены. А недавно Ани вновь появилась вместе с ним на публике. Экс-супруги вместе пришли на именины дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Гости вечера с удивлением наблюдали, как Ани танцевала в объятиях Мурата под песню «Я люблю тебя до слез» в исполнении Киркорова.

Бывший возлюбленный Лорак, продюсер Юрий Фалеса уверен, что Ани воссоединилась с экс-супругом ради дочки – 8-летней Софии. Он заявил, что Лорак все сделала правильно.

- Это хорошо, потому что у них общий ребенок. Думаю, ради дочки можно простить неверность, - рассказал Фалеса журналистам.

По Мурата, его затянула тусовочная жизнь и киевские ночные клубы. Певица развелась с ним после того, как турка сфотографировали в ресторане в объятиях модели Яны Беляевой. По слухам, пока Ани ездила на гастроли и зарабатывала деньги для семейного бюджета, Мурат закрутил роман с красоткой-тусовщицей и даже снял ей квартиру. Узнав об этом, Лорак подала на развод.

- Очень много сплетен было, много разных разговоров. Я не буду оправдываться. Было грустно, конечно. 15 лет живешь с человеком, а после определенной ситуации остаешься один в другой стране, куда приехал ради своей семьи, - рассказал Налчаджиоглу в недавнем интервью.