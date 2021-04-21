«Аллилуйя!»: как знаменитости отреагировали на вердикт, вынесенный обвиняемому в убийстве Джорджа Флойда

Неравнодушные к гибели Флойда отпраздновали на улицах вынесение вердикта суда. Фото: REUTERS

Вердикт жюри присяжных, единодушно признавших бывшего полицеского Дерека Шовина в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, вызвал бурю восторга на Олимпах американской политики и шоу-бизнеса.

Многие знаменитости немедленно выразили свое мнение по этому поводу, сделав публичные заявления или написав в своих соцсетях, пишет Fox News.

Одним из первых вердикт поддержал президент США Джо Байден: «Это было убийство, совершенное при дневном свете. Оно сорвало шоры и показало системный расизм, запятнавший душу нашей наши, колено на шее правосудия для чернокожих американцев, глубокий страх и боль, которые цветные американцы испытывают каждый божий день».

Вице-президент США Камала Харрис также выступила с заявлением: «Сегодня мы вздохнули с облегчением. Тем не менее, это не избавит нас от боли. Мера справедливости – это не то же самое, что равная доля справедливости… Нам есть еще над чем поработать».

«Спасибо Господу. – написала певица Шер. – О, счастливый день!»

«Виновен по всем пунктам», - резюмировала актриса Бетт Мидлер.

Телеведущая Эллен Дедженерес была лапидарна: «Справедливость» - твитнула она.

Актриса Вупи Голдберг также выразила свои эмоции в своем Твиттере: «Виновен, виновен, виновен… Никто не победил… Джорджа Флойда уже нет, но кто-то, наконец, в этом виновен».

Коротким «Аллилуйя!» отделалась певица Мэрайя Кэрри.