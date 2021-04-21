В США требуют отменить запрет на инцест

На данный момент кровосмесительные браки в Нью-Йорке считаются преступлением. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Житель США, имя, пол и возраст которого не разглашаются, подал в суд Нью-Йорка заявление с требованием признать незаконными ограничения на кровосмесительные браки.

По мнению истца, изложенном в исковом заявлении, брак с собственным чадом может преследовать «высшие трансцендентные цели» и не обязан вести к появлению детей.

– Благодаря прочным узам брака два человека, какие бы отношения у них прежде не были друг с другом, могут обрести больший уровень самовыражения, близости и духовности. – говорится в заявлении.

Известно, что ребенок, о браке с которым мечтает родитель, уже взрослый и имеет право принимать самостоятельные решения, сообщает New York Post.

На данный момент кровосмесительные браки в Нью-Йорке считаются преступлением, влекущим за собой штрафы для обоих супругов, а также возможное лишение свободы на срок до четырех лет. Кроме того, официально такие браки считаются недействительными.

Адвокаты отметили, что судебный процесс по делу о признании запрета на инцест незаконным является преждевременным, поскольку для начала паре необходимо попытаться добиться в суде разрешения на брак и лишь после отказа подавать соответствующий иск.

В городском юридическом управлении заявили, что о подобном судебном разбирательстве пока не слышали.