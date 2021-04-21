Два брата стали самыми юными миллиардерами в Кремниевой долине

Джон Коллисон, один из братьев-миллионеров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два брата – 33-летний Патрик и 30-летний Джон Коллисоны – свои детство и юность провели в Ирландии, где и родились.

Они учились в обычной школе, но уже с начальных классов сильно опережали своих сверстников.

- В классах всегда было мало человек, читать обычные учебники мне было неинтересно, поэтому я садился так, чтобы меня не видел учитель, и штудировал книги по программированию и математике, - рассказывает Патрик.

После того, как Патрика перевели на домашнее обучение, он, сдав все тесты и экзамены экстерном, в 16 лет стал не только самым юным выпускником школы, но и получил звание «самого молодого ученого». Будучи подростком, он разработал новый язык программирования и создал систему искусственного интеллекта.

После школы он поступил в Массачусетский технологический институт, а его брат Джон чуть позже – в Гарвард, сообщает lepoint.

Переехав в Соединенные Штаты, братья стали работать в секторе финансово-технологических компаний. Начали с разработки приложений для мобильных телефонов, потом переключили свое внимание на разработку систем оплат в Интернете.

В 2010 году братья переехали в Кремниевую долину, а через год создали финтех Stripe. Патрик был генеральным директором, Джон – президентом. В течение двух лет они сами выстраивали отношения с банками, ездили на встречи к партнерам, писали коды и тестировали свой сервис. Благодаря их сервису теперь компании могут принимать оплату с кредитных карт и быстро получать деньги на свои банковские счета.

В этом году Stripe впервые прошел аудит и оценку. И выяснилось, что он стоит ни много - ни мало $95 миллиардов, что сделало Коллисонов самыми юными миллиардерами в Кремниевой долине.