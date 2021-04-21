Мать 11 детей показала горы вещей, которые ей приходится стирать, чем шокировала пользователей TikTok

Практически ежедневно матери 11 детей приходится сортировать, стирать, сушить и складывать целые горы белья. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вы жалуетесь на то, что вам приходится много стирать? Что стирка одежды и белья для вас и членов вашей семьи занимает много времени? Прекратите жаловаться и посмотрите видео, которое выложила в TikTok мать 11 детей.

У жительницы американского Арканзас-сити Бритни Черч есть муж и 11 детей.

Практически ежедневно Бритни приходится сортировать, стирать, сушить и складывать целые горы белья, одежды, мягких игрушек, ковриков, чехлов для автомобильных сидений.

Она сняла ежедневную норму семейной постирушки на видео и выложила его в TikTok. За несколько дней его уже посмотрели почти 800 тыс. человек.

Пользователи соцсети посочувствовали Бритни, которая, кстати, ждет в июле еще одного ребенка, и порадовались за себя:

- Я не верю, что такую гору она стирает каждый день. – прокомментировал видео один из пользователей.

- А я еще жалуюсь, что обстирываю семью, которая состоит всего лишь из 4 человек. – добавил другой.

Бритни сняла видео в ускоренном режиме, дабы в несколько минут вместить достаточно длительный процесс. Она также призналась, что все эти горы – далеко не все, что вмещает в себя ее стиральная машина: старшие дети четы Черч стирают свою одежду самостоятельно, без помощи мамы.