Традиции и история важнее денег: почему болельщики уничтожили футбольную Суперлигу за несколько часов

Баннеры у офиса клуба "Челси" в Лондоне. Болельщики устыдили руководство клуба, обвинив в жадности. Фото: REUTERS

Это было круто и здорово. Всего за несколько часов обычные люди доказали прогрессивным менеджерам, что в жизни, или как минимум в футболе, есть вещи важнее денег. Дворцовый переворот элитных клубов Европы потерпел крах. Амбициозный проект по созданию Суперлиги с супердоходами для элитных команд вроде «Реала», «Барселоны», «МЮ», «Ювентуса» и т.д., был разрушен. И сделали это болельщики этих самых клубов. Они вышли на улицу и запретили Суперлигу. Обычным людям свои национальные чемпионаты, история и традиции, оказались намного важнее миллиардов и могущества, которые им обещал новый транснациональный чемпионат.

События минувшей ночью развивались молниеносно. Первым из «путчистов» дрогнул владелец «Челси» Роман Абрамович. На улицы вышли фанаты «синих» и заставили руководство клуба отказаться от Суперлиги. Вслед за «Челси» начался повальный исход английских клубов из лагеря футбольных заговорщиков. «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм»… Один за одним команды сваливали из провалившегося проекта, а «Арсенал» слезно просил прощения у своих же болельщиков: «Мы совершили ошибку, и мы просим прощения за нее».

Протест фанатов "Челси" в Лондоне не обошелся без английского юмора. Надпись на плакате: "Суперлига хуже Тоттенхэма!". Фото: REUTERS

К утру в опустевшей Суперлиге гулял ветер – остались только «Ювентус», «Реал» и «Атлетико». А «Барселона» делала вид, что вообще тут ни при чем, а просто зашла на минуточку посмотреть, что тут происходит.

Все по классике неудачных переворотов.

Так что не устроило болельщиков этих команд? Ведь вступление в Суперлигу сулило могущество их клубам. На «МЮ», «МанСити», «Челси» и «Ливерпуль» должен был пролиться золотой дождь из миллиардов евро. Они должны были стать властителями футбольной Европы, а значит и мира. И оставаться ими вечно – ведь из Суперлиги никто из отцов-основателей не мог вылететь.

Но людям оказалось ненужно такое счастье. И вот почему:

- Футбол – это не только очки, голы и призовые. Футбол – это еще и традиции. Болельщикам «Челси», «Арсенала» и «МанСити» не нужно никакое мировое господство, если при нем они не смогут побеждать в своей родной Англии. Они дорожат матчами с «Фулхэмом», «Астон Виллой» и «Лидсом» не меньше, чем с «Интером» или даже «Барселоной».

Фанатам лондонского суперклуба не хочется отпускать своих любимцев в теплые Италию или Испанию. Холодные вечера в небольших английских городках вроде Сток-он-Трент им куда ближе. Фото: REUTERS

- Футбол – это еще и история. Предать титулы чемпионов страны? Отказаться от участия в старых добрых кубках, когда твоя команда приезжает на ламповые огороды маленьких клубов? Да лучше заберите обратно свои миллиарды.

- Футбол – это еще и национальная гордость. Кому он нужен без матчей сборных? Кому нужна Лига чемпионов, после которой нельзя сказать, что английские, итальянские, немецкие, испанские (нужное подчеркнуть) клубы сейчас в Европе самые грозные?

Бывший вратарь "Челси" Петр Чех пытается поговорить с толпой фанатов, преградивших путь автобусу клуба. Фото: REUTERS

- Футбол – это еще и справедливость. «Ювентус» и «Реал» стали великими не сами по себе. На вершине они оказались, потому что под ними огромная пирамида итальянского и испанского футбола. Как можно было уйти в Суперлигу и кинуть на деньги все остальные команды из своей страны?

А Суперлига отнимала все это. Традицию, историю, справедливость, национальную гордость. Эту лигу придумали для того, чтобы на нее смотрели в Китае, делали букмекерские ставки в Азии, и раскупали футболки по всему миру. Но футбольные болельщики этих самых клубов поняли, что у них отбирают родные команды. И запускают, как заготовки в денежный конвейер.

Особенно рьяные фанаты "Ливерпуля" уже успели похоронить свой клуб после новостей о создании Суперлиги. Фото: REUTERS

И фанаты испугались, что из «МЮ», «Ливерпуля» и «Арсенала» окончательно сделают обезличенных транснациональных монстров. А что взамен? Только деньги-деньги-деньги? И возможность с высоты Суперлиги плевать на все остальные команды из твоей страны?

Возможно, когда-то это еще произойдет. Все окончательно станет одинаковым и транснациональным – машины, телефоны, футбольные клубы, наконец. Но сейчас такого нового мира болельщики не захотели. Кажется, это достойно восхищения.