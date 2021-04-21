Полный текст послания президента Федеральному Собранию 2021. Стенограмма выступления Владимира Путина

Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Мы собрали полный текст обращения президента РФ.

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В.Путин: Уважаемые члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы! Уважаемые граждане России!

Сегодняшнее Послание будет посвящено главным образом нашим внутренним вопросам. Это, разумеется, вопросы здравоохранения, социальной политики, экономики. Конечно, несколько слов нужно будет сказать о внешних делах, буквально несколько слов и по вопросам безопасности.

Но начну, конечно, с событий прошлого года, когда наша страна да и, собственно, весь мир столкнулись с новой, неизвестной и чрезвычайно опасной инфекцией.

В те дни, в том числе в ходе совещаний со специалистами и разговоров с лидерами многих государств, часто слышал от них такую оценку ситуации: мы имеем дело с абсолютной неопределённостью. И это действительно было так.

Видел это по информации из наших регионов. Число заболевших, которым требовалась срочная госпитализация, постоянно росло. Собственно, все и так об этом хорошо знают. Многие больницы были переполнены, сообщали о реальной угрозе нехватки кислорода, в том числе и в реанимациях. Аппараты ИВЛ, респираторы, средства индивидуальной защиты распределялись буквально поштучно. В товарной сети из-за повышенного спроса снижались запасы самого необходимого: круп, масла, сахара.

Эпидемия наступала. Но наряду с естественной большой тревогой у меня лично была твёрдая уверенность в том, что мы обязательно преодолеем все испытания.

Граждане, общество, государство действовали ответственно и солидарно. Сплотившись, мы смогли сработать на опережение, создать условия, снижающие риски заражения, обеспечить медицинских работников и граждан средствами защиты. Более чем в пять раз, до 280 тысяч, увеличили число коек в стационарах для приёма больных с коронавирусной инфекцией.

За кратким перечислением мер – огромный напряжённый труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу всех вас за это сердечно поблагодарить. Все работали быстро, качественно, на совесть.

Анализ ситуации шёл в те дни да и позже практически непрерывно. Хорошо помню, как приехал в больницу в Коммунарке. Надо было прочувствовать, увидеть своими глазами, с какой опасностью мы столкнулись, как, в каких условиях трудятся медицинские работники, ведь они сразу вышли на передовую, рискуя собой, сражались за каждую жизнь.

Сегодня в этом зале вместе с нами врачи, фельдшеры, медсёстры, сотрудники скорой помощи. Ещё раз сердечное спасибо вам, вашим коллегам из всех регионов России.

Настоящий прорыв совершили наши учёные, и сейчас Россия обладает тремя надёжными вакцинами от коронавируса. Эти и многие другие достижения последних лет – прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала страны.

Хочу поблагодарить всех, каждого, кто внёс вклад в борьбу с инфекцией: коллективы заводов, выпускающих лекарства, медицинскую технику, средства защиты, предприятия непрерывного цикла, ЖКХ, торговли, российский бизнес, который в сжатые сроки перестроил целые отрасли на производство необходимой продукции, гражданских и военных строителей, работников сельского хозяйства, собравших один из рекордных урожаев в истории страны – более 130 миллионов тонн.

На своём посту оставался личный состав правоохранительных органов и спецслужб. Безопасность России надёжно обеспечивали наши Вооружённые Силы.

Особо отмечу самоотверженность сотрудников социальных служб, интернатов, домов престарелых, хосписов, которые были и остаются рядом со своими подопечными. Вы со мной наверняка согласитесь: иногда смотришь на то, что происходит в этих учреждениях, радуешься за людей, которые исполняют там так ответственно свой долг. До слёз прямо. Хочется сказать им спасибо большое ещё раз.

Искренние слова признательности и учителям школ, преподавателям вузов, других образовательных учреждений. При участии и поддержке родителей учеников вы сделали всё возможное, чтобы ваши воспитанники получали знания, успешно сдавали экзамены.

Не прерывалась культурная жизнь России. С помощью современных технологий, в онлайн-режиме, оставались открытыми для людей театры, музеи, концертные залы. Все, кто работает в этой важнейшей сфере, делом доказали верность своей высокой миссии.

Выдержку проявили граждане, соблюдая, прямо скажем, изматывающие, но жизненно необходимые меры предосторожности. Тем самым мы вместе поставили мощный заслон эпидемии.

Солидарность людей выражалась в конкретных делах, в заботе о близких, в готовности помочь тем, кто нуждается в помощи. Миллионы стали волонтёрами, выстраивали маршруты помощи от человека к человеку. Общероссийская акция «Мы вместе» объединила представителей разных профессий и возрастов. Духовной опорой общества, как и всегда это бывало в трудное время, стало служение наших традиционных религий. Вижу здесь руководителей наших конфессий и хочу вам низко поклониться, спасибо большое.

На протяжении всей истории наш народ побеждал, преодолевал испытания благодаря своему единству. И сейчас для нас на первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие, сплочённость.

Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран уже забывают, нас, напротив, сделали сильнее. И эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать.

Уважаемые коллеги!

Мы столкнулись с эпидемией в то время, когда совпали, наложились друг на друга последствия демографических ударов 40-х и 90-х годов прошлого века. И понимаем, что сегодня ситуация в сфере демографии чрезвычайная. К сожалению, это так. Нужно это признать, констатировать, иметь это в виду и действовать, исходя из этой ситуации.

Сбережение народа России – наш высший национальный приоритет. Этим приоритетом определяются все положения обновлённой Конституции о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры.

Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет.

Статистика даёт нам, к сожалению, неутешительные, нерадостные цифры. Мы видим даже определённое снижение. Понятно, с этой пандемией что происходит. Но стратегических целей в этом направлении, на этом важнейшем направлении, мы отменять не будем.

Хорошо понимаю, что это сложнейшая задача. Тем более что коронавирус пока ещё не побеждён окончательно, остаётся прямой угрозой. Мы видим, как драматично складывается ситуация во многих странах, где число заражений растёт. Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса: и по контуру внешних границ, и внутри нашей страны.