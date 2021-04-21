Юбилей Елизаветы II: Она стала воплощением лучшего, что есть в Британии. Но кто будет после нее?

Британская королева Елизавета II Фото: REUTERS

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Принца Филиппа, герцога Эдинбургского, похоронили в субботу. Из-за коронавируса на церемонии в Виндзорском замке присутствовали только близкие родственники - 30 человек. Обошлись без глав иностранных государств, кинозвезд, музыкантов и футболистов.

В этой торжественной и в то же время сдержанной, аскетичной обстановке стало еще более очевидным, что ушел из жизни не только человек, которого считали патриархом Британии. Уходят представители того типа людей, которые делали Британию великой.

2 февраля в возрасте 100 лет умер капитан Том Мур, ветеран Второй мировой войны. Свой последний год он посвятил сбору средств в помощь системе здравоохранения. Капитан Том, как называла его вся страна, собрал 33 миллиона фунтов. Королева посвятила его в рыцари.

9 апреля скончался принц Филипп. Во время войны он служил на кораблях в Средиземном море и на Тихом океане. На принцессе Елизавете женился в 1947 году и в дальнейшем стал надежной опорой для королевы. Участвовал в работе сотен благотворительных и общественных организаций. В 1981–1996 гг. был президентом Всемирного фонда природы.

Елизавета II и принц Филипп. Фото: REUTERS

Кто придет им на смену? Этим вопросом патриоты Британии задаются сегодня, когда празднуется 95-летие королевы Елизаветы II, ставшей воплощением всего лучшего, что есть в британском характере. Что будет со страной?

В Британии свирепствует зараза страшнее коронавируса. Комиссары политической корректности, активисты движения против «системного расизма» разрушают британскую культуру и традиции, очерняют историю, оскверняют памятники, атакуют монархию, которая является историческим стержнем этой страны.

Чернокожий священник Джарел Робинсон-Браун написал в Твиттере: «Культ капитана Тома — это культ белого британского национализма». Десятки тысяч «белых националистов» неласково ответили ему в социальных сетях. Само собой, их обвинили в расизме. Священник, тем не менее, извинился и вообще ушел с Твиттера. В июле у него выходит книга «Чернокожий, гей, британец, христианин, квир». Он теперь активист.

Недавно королева Британии овдовела. Фото: REUTERS

Несколько дней назад музей английской писательницы Джейн Остин сообщил о том, что собирается подвергнуть критическому анализу ее историческое прошлое с расовой точки зрения. Оказывается, автор классических романов «Чувство и чувствительность», «Гордость и предубеждение», «Эмма» и «Мэнсфилд-парк» пила чай с сахаром и носила хлопчатобумажные платья. Чай, сахар и хлопок — это колониальные товары, которые в XVIII веке производились рабами. Стало быть, Джейн Остин повинна в работорговле и расизме.

В марте этого года в лондонской школе «Академия Пимлико» ученики восстали против директора. Три четверти учащихся этой школы — представители этнических меньшинств. Они возмутились новыми правилами, касающимися причесок и школьной формы, которые якобы ущемляют права негров, мусульман и трансгендеров.

Детям также не нравится, что на уроках истории им слишком много рассказывают про «белых королей и королев», что мало внимания уделяется чернокожим деятелям. Школьники потребовали убрать британский флаг, развевающийся перед входом в здание, потому что в нем «нет черного цвета». В сентябре прошлого года его просто сорвали и сожгли.

Мощный удар по монархии нанесли Меган Маркл и ее муж принц Гарри Фото: REUTERS

Мощный удар по монархии нанесли Меган Маркл и ее муж принц Гарри в интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Большинство британцев поддержали королевскую семью. Популярность Меган и Гарри и раньше была на низком уровне, а в результате этого интервью упала еще ниже. Однако тревогу у патриотов Британии вызывает тот факт, что молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет в основном оказались на стороне принца и американской актрисы.

Среди монархистов оживились разговоры о том, что следует «проскочить поколение», что королевский престол должен перейти от Елизаветы II не к ее сыну принцу Чарльзу, а к ее внуку принцу Уильяму. «Чарльз — серьезный, порядочный, замечательный человек. Но он должен заранее отказаться от трона», - говорилось в статье под заголовком «Как спасти монархию», опубликованной в журнале «Спектейтор» еще пять лет назад, когда королева отмечала свое 90-летие.

Принц Чарльз и Камилла. Фото: REUTERS

Сейчас принцу Чарльзу 72 года. Елизавета II вполне может прожить еще несколько лет. Ее мать умерла 19 лет назад в возрасте 101 года. В рейтинге популярности членов королевской семьи Чарльз находится на седьмом месте. Его жена, 73-летняя Камилла — на девятом. На первом месте — принц Уильям, на втором — королева, на третьем — Кейт Миддлтон, жена Уильяма.

Уильям и Кейт — здоровая британская семья с тремя детьми. От одного взгляда на их фотографии поднимается настроение и хочется на ком-нибудь жениться. Плюсом Кейт является тот факт, что она происходит из семьи среднего класса. Ближе к народу.

В комментарии по поводу похорон принца Филиппа самая популярная в Британии газета «Дейли Мейл» писала про Кейт Миддлтон так: «Спокойная, сдержанная, уверенная, она, как всегда, вела себя с безупречной грацией». Есть мнение, что королева Кейт будет надежной опорой для короля Уильяма. На них возлагается историческая миссия защитить монархию. Сохранить британский образ жизни. Спасти Британию.