Союз рыбаков и учёных: ВАРПЭ и «Востокгосплан» подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: varpe.org

15 апреля президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и экспортеров Герман Зверев и директор федерального института «Востокгосплан» Михаил Кузнецов подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает проведение совместных исследований и разработок по первоочередным проблемам добычи и переработки рыбы на Дальнем Востоке. Кроме того, соглашение предусматривает проведение совместных экспертиз социально-экономического развития отрасли, документов стратегического планирования и организацию научных мероприятий по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса региона.

«Освоение Дальнего Востока в XX веке неразрывно связано с рыбной отраслью и государственным планированием. И вот мы снова возвращаемся к хорошо себя зарекомендовавшим инструментам пространственного развития важнейшего для России региона, - сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев. - Задача, которую мы вместе с учёными и экспертами «Востокгосплана» ставим перед собой - повысить долю рыбохозяйственного комплекса в валовом региональном продукте Дальнего Востока. Без глубокого научного осмысления, без элементов государственного планирования такую масштабную задачу - не решить. Мы уверены, что союз рыбаков и учёных поможет это сделать».

Фото: varpe.org

Директор «Востокгосплана» Михаил Кузнецов в свою очередь отметил, что ВАРПЭ является одной из самых влиятельных ассоциаций рыбной отрасли в мире и ведущей в России. Что подтверждается и количеством компаний, входящих в нее. Отметим, что ВАРПЭ объединяет 495 организаций рыбной отрасли, входящих в нее как напрямую, так и ассоциировано — через отраслевые объединения. Доля предприятий — участников ВАРПЭ в ежегодном национальном вылове водных биоресурсов составляет более 90%.

«Мы ценим возможности сотрудничества, которые открываются для нас - как научного учреждения, занимающегося проблемами Дальнего Востока и Арктики, с подписанием соглашения с ВАРПЭ, - отметил Михаил Кузнецов. - Рассчитываем, что это положит начало тесной кооперации на благо развития рыбопромышленного рынка, где предприятия Дальнего Востока играют значимую роль».

Отметим, «Востокгосплан» выполняет научно-исследовательские и экспертно-аналитические работы в области социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики, обеспечивает федеральные министерства и институты развития аналитикой и передовыми научными исследованиями. Институт сотрудничает с широким кругом ученых и экспертов в различных областях, а также имеет собственную экспертную платформу, насчитывающую более 100 специалистов.