Двойное тестирование прибывающих из других стран в 2021 году: нововведение Роспотребнадзора

Всем, кто прибывает из-за рубежа, теперь придется дважды пройти тестирование на коронавирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всем, кто прибывает из-за рубежа, теперь придется дважды пройти тестирование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР (мазок из горла и носа). О таком нововведении объявил Роспотребнадзор. Технически все должно выглядеть так:

- в течение первых 3-х дней нужно успеть сделать первый тест и загрузить его результаты в специальную электронную форму на портале Госуслуг

- в срок до пять дней после возвращения - сделать второй тест и также выложить результаты на Госуслуги.

Важная деталь: интервал между первым и вторым тестированием должен быть не менее суток.

До 1 мая новые правила действуют для тех, кто возвращается в Россию из Турции и Танзании. А после Первомая - для прибывающих из любых других стран (пока таким путешественникам достаточно только одного теста с 3-дневным сроком сообщения его результатов на Госуслугах).

В случае нарушения правил о тестировании грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей (статья 6.3 Кодекса об административных правонарушениях). А если будет доказано, что нарушитель кого-то заразил - штраф от 150 до 300 тысяч рублей.

Сдать тест можно в любой лаборатории из списка допущенных к исследованиям на новую коронавирусную инфекцию. Этот перечень размещен на сайте Роспотребнадзора.

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