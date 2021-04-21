Выплаты неполным семьям в 2021 году на детей от 8 до 16 лет: сколько составят, и кому положены

Пассажиры Московского метро смотрят выступление президента России с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 июля для детей из неполных семей в возрасте от 8 до 16 лет будет назначена выплата. В среднем по стране ее размер составит 5650 рублей в месяц. Об этом сообщил Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному собранию в среду.

- Всегда трудно воспитывать ребенка в неполной семье. Особенно трудно, когда такая семья находится в непростой материальной ситуации. Нужно поддержать семьи, где мама или папа в одиночку воспитывает ребенка и в свидетельстве о рождении не указан один из родителей, либо родители разведены и один из них имеет право на алименты, - сообщил Владимир Путин.

Президент поручил правительству подготовить комплексную программу для снижения уровня бедности семей с детьми.

СПРАВКА «КП»

Кто относится к неполным семьям:

Четкое определение «неполная семья» в действующем российском законодательстве отсутствует. Общепринято, что неполной считается семья, в которой ребенок воспитывается и содержится только одним из родителей. Такой статус имеют:

- женщины, которые родили малыша вне брака, отцовство над ребенком не установлено;

- вдовы или вдовцы, имеющие детей (до вступления в новый брак);

- родители, которые расторгли брачные узы после рождения ребенка;

- мать или отец признаны по решению суда отсутствующими без вести;

- при усыновлении одиноким родителем.

Для получения социальных привилегий семья должна подходить под категорию малоимущей, за исключением выплаты после смерти матери или отца. Выплата в связи с потерей второго кормильца предоставляется абсолютно всем детям. Многие решения о помощи тем или иным категориям граждан, включая неполные семьи, принимаются на региональном уровне. Например, в Москве символическую выплату в 329 рублей в месяц получают матери одиночки, чей доход выше прожиточного минимума.

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В среднем по стране размер такой выплаты составит 6 350 рублей в месяц (подробности)