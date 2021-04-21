Зеленский разрешил не объявляя войны отправлять на нее резервистов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый указ о призыве в армию. Фото: REUTERS

На утро после пафосной речи, обращенной к Владимиру Путину, Зеленский фактически дезавуировал свои тезисы о том, что «мир нельзя принести на танках». Президент Украины подписал закон, позволяющий призывать на службу резервистов без объявления мобилизации и военного положения.

На практике Закон вводится новый вид военной службы - по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Вот как это новшество объясняет пресс-служба главы незалежной: «Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, чем существенно повысить их боеспособность во время военной агрессии, стремительно нарастить, а также быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно среагировать на внезапные угрозы национальной безопасности».

Решение о призыве принимает президент по представлению командующего вооруженными силами. Уклонистов ждет уголовная ответственность.

Разумеется в Киеве эту инициативу не связывают с обострением в Донбассе. Дескать, обсуждать ее начали задолго до него. Ну так и война не вчера началась. Которую Украина так и не объявила. И именно с этим в первую очередь связано принятие закона. Зеленский пытается и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Ведь если официально признать, что Украина воюет с Россией, придется разрывать дипотношения, перекрывать наглухо границы, отказываться от многомиллиардного взаимного товарооборота и (о ужас!) газового транзита.

А на это, как говорил герой Папанова в брильянотовой руке, «я пойтить не могу».