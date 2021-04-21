Выплата 10 тысяч рублей на школьников в 2021 году: когда дадут и кому положены

Пособие составит 10 тысяч рублей и будет предоставлено всем школьникам, включая тех, кто только пойдет в первый класс в сентябре этого года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В середине августа всем российским школьникам будет выплачено специальное пособие на приобретение школьной формы и принадлежностей для учебы.

Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.

Пособие составит 10 тысяч рублей и будет предоставлено всем школьникам, включая тех, кто только пойдет в первый класс в сентябре этого года.

- Предлагаю произвести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тысяч рублей на всех школьников. - сказал Путин. - И, более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу.

СКОЛЬКО СТОИТ СОБРАТЬ РЕБЕНКА В ШКОЛУ

МАЛЬЧИКИ

2019 - 18500 рублей 2020 - 18800 рублей

ДЕВОЧКИ

2019 - 23000 рублей

2020 - 23200 рублей

Источник: Росстат

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Путин объявил о выплатах для детей в неполных семьях

С 1 июня 2021 года детям от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата 5650 рублей в среднем (подробности)