Новые выплаты на детей из послания президента Федеральному собранию-2021: о каких пособиях объявил Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Фото: Евгения ГУСЕВА

Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Об этом он заявил во время Послания Федеральному собранию. Глава государства перечислил уже действующие механизмы и озвучил дополнительные меры поддержки нуждающихся семей с детьми. Вот они:

1. Глава государства предложил отдельно поддержать неполные семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. Детям из таких семей в возрасте от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата в размере 5 650 рублей в месяц. Это половина прожиточного минимума на ребенка в среднем по стране. В каждом отдельном регионе суммы будут немного отличаться.

2. Президент предложил помочь нуждающимся беременным женщинам. Им теперь будут платить по 6 350 рублей в месяц.

- Надо помочь женщинам, которые ждут ребенка и испытывают материальные трудности. Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет на раннем сроке беременности и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ежемесячную выплату - в среднем по стране 6 350 рублей в месяц, - пояснил Владимир Путин.

3. Семьям с детьми школьного возраста в этом году произведут единовременную выплату в 10 000 рублей на каждого ребенка. Выплаты планируется провести в середине августа, чтобы у родителей была возможность собрать ребенка в школу, пояснил Путин. Будущих первоклассников тоже учтут.

4. Больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно будут оплачиваться до 100% от заработка.

- Оплата больничного зависит от трудового стажа. Но получается, что для молодых женщин такие выплаты ниже. Поэтому для матерей больничный должен оплачиваться в полном объеме, - подчеркнул Путин.

5. И наконец, президент предложил в этом году возвращать родителям половину стоимости путевки в детский лагерь.

Подробнее обо всех этим мерах и нюансах их получения - читайте в ближайших материалах «Комсомолки».

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