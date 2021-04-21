Новый размер больничных для мам в 2021 году: Владимир Путин объявил о нем в послании Федеральному собранию

Бюллетень по уходу за ребенком до 7 лет оплатят в 2021 году в размере 100% от заработка Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Уже с 2021 года больничный по уходу за ребенком до 7 лет включительно будет оплачиваться в размере 100% от заработка мамы, независимо от ее стажа. Об этом объявил в Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. По его словам, эта мера поможет именно молодым женщинам, у которых стаж обычно еще не очень велик.

Сейчас больничный по уходу за ребенком зависит от стажа работы мамы и типа лечения.

Если ребенок болеет дома:

-при стаже до 5 лет первые 10 дней маме оплатят 60% от заработка, дальше 50%;

-при стаже 6-8 лет — 80% и 50%;

-при стаже более 8 лет — 100% и 50%.

Если лечение проводится в больнице:

-при стаже до 5 лет — 60%

-при стаже 6-8 лет — 80%

-при стаже более 8 лет — 100%.

То есть, чтобы не терять в деньгах, ухаживая за больным ребенком хотя бы неделю, женщина должна сначала отработать 8 лет. Это, конечно, усложняет положение совсем молодых семей. Предлагается сделать так, чтобы мамы могли быть в равном положении, независимо от стажа работы.