Пандемия ещё сильнее усугубила проблему долгов для части регионов. Президент предложил решение. Фото: Максим СТУЛОВ/ТАСС

Во время Послания Федеральному собранию 21 апреля Владимир Путин сообщил, что федеральная власть поможет регионам рассчитаться по коммерческим кредитам. Это займы, которые местные власти взяли у банков, чтобы покрыть дефицит бюджета. Как сообщил президент, регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности будут предоставлены бюджетные кредиты со сроком погашения до 2029 года. За счет этих денег регионы смогут «перекредитоваться» и погасить займы перед банками.

Десяткам российских регионов такая помощь жизненно необходима. Многие из них и раньше жили по принципу «где бы взять взаймы, чтобы отдать долг». Пандемия еще сильнее усугубила эту проблему. У регионов появились новые серьезные статьи расходов - борьба с коронавирусом, поддержка людей и бизнеса. Дефицит бюджета вырос и пришлось брать взаймы еще больше. По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства, в 2020 году суммарный долг российских областей, краев и республик увеличился сразу на 18% (383 млрд рублей) - такого серьезного роста не было пять лет. Задолженность перед банками за прошлый год выросла на 220 млрд рублей. Теперь общая сумма долга регионов - 2 трлн 496 млрд рублей.

Понятно, что федеральный бюджет давал регионам займы по льготной ставке. Но и их надо отдавать. Регионы были обязаны вернуть бюджетные кредиты до 1 июля. Как сообщил Владимир Путин в Послании Федеральному собранию, этот срок также будет продлен до 2029 года.