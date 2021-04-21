Диспансеризация в России в 2021 году: Пять важных нововведений после послания Путина Федеральному собранию

Президент призвал расширить программы диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения. Фото: Анастасия Осипова

- Прошу правительство и Минздрав с учетом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, - поручил президент в своем послании Федеральному собранию на 2021 год. Глава государства напомнил, что ковид не только острое заболевание, но и опасная инфекция, которая приводит к началу или обострению серьезных хронических заболеваний. Чтобы не пропустить эти болезни, нужно усиливать профилактическую медицину, отметил президент. По его словам, обновления должны быть запущены в полном объеме с 1 июля нынешнего года.

Что изменится, исходя из озвученных новаций:

1. Полноценная диспансеризация будет касаться людей всех возрастов. На сегодня взрослым россиянам младше 40-ка лет ежегодно предлагается «лайт-диспансеризация», то есть сокращенный список обследований, он называется «профилактический медицинский осмотр». И только раз в три года - диспансеризация по полной программе. По всей видимости, теперь она станет ежегодной - как прежде было для жителей нашей страны от 40-ка и старше.

2. Для регионов нарастят поставки мобильных диагностических комплексов - важен максимальный охват диспансеризацией всех граждан, в том числе проживающих в отдаленных уголках страны.

3. Будет усилена профилактика заболеваний сосудов и сердца. Сердечно-сосудистая система одна из главных мишеней, по которым бьет ковид. При том, что и без коронавируса инфаркты и инсульты являются самыми частыми причинами преждевременной смерти россиян, отметил президент. «Поэтому особенное внимание во время профилактических осмотров должно уделяться гражданам с сердечно-сосудистым и заболеваниями», - подчеркнул Путин.

4. Должны быть приняты дополнительные меры по противодействию и остальным болезням, которые выступают основными причинами преждевременной смертности. Кроме сердечно-сосудистых это онкологические заболевания, болезни органов дыхания, диабет.

5. Также много молодых жизней уносит гепатит С, отметил президент. «Необходимы решения, которые в течение 10 лет позволят свести к минимуму эту опасность для здоровья нации», - сказал глава государства.

А КАК СЕЙЧАС

В возрасте от 18 до 39 лет диспансеризация полагается раз в три года. При этом раз в год рекомендуется пройти бесплатный профилактический медицинский осмотр. В него входят измерение артериального давления, анализы крови на холестерин и глюкозу, флюорография легких (1 раз в 2 года), электрокардиография, измерение внутриглазного давления, осмотр гинекологом для женщин.

Для россиян в возрасте 40+ ежегодно (и тех, кто младше, раз в три года) предусматривается диспансеризация, которая состоит из двух этапов. Один их них включает ряд обследований для раннего выявления рака (маммография, пределение простат-специфического антигена (ПСА) в крови для мужчин, анализ содержимого кишечника на скрытую кровь и др.).