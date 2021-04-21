«Вокруг Шерхана мелкие Табаки подвывают»: Кого имел ввиду Путин

Выступление президента Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию РФ Фото: REUTERS

Помните же персонажей Киплинговского «Маугли»? Тигр Шерхан, главный злодей, за которым хвостиком все время бегает и поддакивает шакал Табаки. Владимир Путин провел параллель между «Книгой джунглей» и современной мировой политикой:

«Недружественные акции в отношении России также не прекращаются. Завели пренеприличный обычай. По любому поводу цеплять Россию. Какой-то новый вид спорта - кто громче что-то скажет. Мы ведем себя максимально сдержанно. Даже скромно. Иногда вообще не отвечаем даже на откровенное хамство. Мы хотим иметь хорошие отношения с международными партнерами. Но нас в последнее время любят цеплять. Вокруг Шерхана крутятся мелкие Табаки, подвывают. Все, как у Киплинга. Киплинг - великий писатель».

Рискну предположить, что речь здесь могла идти о странах бывшего соцлагеря - некоторые страны Восточной Европы в последнее время действительно как с цепи сорвались, соревнуясь в антироссийских выпадах. Но своей следующей репликой Владимир Путин, как показалось, обратился и к бывшей республике СССР:

«Мы хотим наладить отношения даже с теми, с кем они не складываются. Мы не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши намерения как слабость и сам хочет взорвать эти мосты, он должен знать, что ответ будет быстрым, асимметричным и жестким. Они пожалеют о содеянном так, как давно ни о чем не жалели. У нас хватит терпения ответственности, профессионализма, уверенности в себе и здравого смысла при принятии любого решения. Надеюсь, никому не придет в голову перейти красную черту в отношении России. А где она проходит в каждом конкретном случае, будем определять мы сами».

Где-то в 865 километрах загрустил один бывший комик.