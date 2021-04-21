На форуме «Экология» обсудят роль экологического просвещения в устойчивом развитии России

25 мая стартует XII Международный форум «Экология». Фото предоставлено пресс-службой форума «Экология»

Как развить экологическую культуру? Как сделать эковолонтерство эффективным? Какова роль бизнеса в экопросвещении и эковолонтерстве? Чем могут помочь СМИ? Поиском ответов на эти и другие вопросы займутся участники XII Международного форума «Экология» в рамках специальной панельной сессии, посвященной экологическому просвещению. Ее заседание состоится 25 мая, во второй день деловой программы международного форума «Экология».

В дискуссии примут участие Министерство просвещения РФ, крупные пищевые корпорации, некоммерческие организации, имеющие проекты по просветительской деятельности.

В центре внимания экспертов будут вопросы повышения экологической сознательности детей и взрослых, популяризации ответственного отношения к окружающей среде и природным ресурсам, формирования практических приемов экологического поведения и общественного запроса на приоритетность экологического образования и просвещения.

- Я считаю идею необходимости непрерывного экологического образования и просвещения, в первую очередь для детей и молодежи, наиважнейшей. Решение многих проблем станет легче, если мы начнем прививать людям принципы ответственного отношения к природе. Только так мы сможем достичь экологически устойчивого развития нашей страны и сберечь для будущих поколений ее уникальную природу, - отметил председатель общественного совета форума, первый зампред комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

XII Международный форум «Экология» состоится 24-25 мая 2021 года в Москве. Ожидается, что его участниками станут 1500 человек из 80 регионов России. Деловую программу составят более 25 мероприятий в различных форматах. Повестка форума включит обсуждение всех направлений нацпроекта «Экология».