«Диспансеризация должна стать более доступной»: эксперт оценила поручение Путина в послании Федеральному собранию на 2021 год

Профилактический осмотр поможет сберечь здоровье и предотвратить заболевания. Фото: Олег УКЛАДОВ

Выступая с посланием Федеральному собранию на 2021 год, президент Владимир Путин поручил расширить программы диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в России с 1 июля нынешнего года. Как это может выглядеть и как должно работать на практике? Об этом мы спросили директора Института экономики здравоохранения — Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, кандидата биологических наук Ларису Попович.

- Диспансеризация широким неводом для всех была бы бессмысленной - проверять всех сразу на все подряд просто невозможно, - отмечает эксперт. - Думаю, что Минздраву для решения задачи, поставленной президентом, нужно сформировать группы риска (развития определенных заболеваний. - Ред.). И проводить профилактические и диспансерные осмотры фокусно, в соответствии с предполагаемым набором проблем, характерных для той или иной категории населения. Просто расширять практику диспансеризации, как показывает опыт, не слишком эффективно.

Я бы сосредоточила внимание на том, что посыл, озвученный президентом, предполагает в первую очередь расширение доступности профилактических мероприятий. Не отчитаться, что всех согнали и диспансеризировали, а дать право любому гражданину прийти и сказать: хочу пройти полную диспансеризацию. И такое право должны обеспечить. Это очень правильная тактика.

Перед государством поставлена задача достижения средней продолжительности жизни 78 лет к 2030-му году, и это очень непросто, судя по тем трендам, которые мы сейчас видим. Поэтому нужно серьезно интенсифицировать усилия по сохранению здоровья, по раннему выявлению заболеваний. А это возможно только тогда, когда люди сами будут заинтересованы в заботе о своем здоровье. Заинтересованность же рождается пониманием того, что это доступно. Если не хватает врачей, мест, где можно пройти диспансеризацию, люди даже не пытаются это делать.

Проводя в жизнь посыл президента, нужно продумать в первую очередь физическую, технологическую, компетентную, экономическую возможность для того, чтобы люди могли проходить диспансеризацию, подчеркивает эксперт.