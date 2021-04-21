Что выиграют мамы от новых правил оплаты больничного по уходу за ребенком

Сейчас больничные листы по уходу за ребенком рассчитываются, исходя из нескольких параметров, решающее значение имеет трудовой стаж и размер заработной платы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больничный по уходу за ребенком до 7 лет должен рассчитываться, независимо от стажа работы мамы, - исходя из 100% от ее заработка. Такую инициативу озвучил президент Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию.

- Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничный по уходу за ребёнком в возрасте до 7 лет включительно оплачивался в размере 100 процентов от заработка, - заявил президент. - Понятно, о чём речь, большинство присутствующих в зале понимают: чем больше стаж, тем больше оплата. 100 процентов имеют женщины, которые уже имеют приличный стаж, но они уже, как правило, и не рожают. А те, кто рожает, 100 процентов не имеют. Но надо, безусловно, поддержать тех, кто ждёт ребёнка.

- Инициатива президента по отмене стажа при расчете выплат по больничным листам по уходу за ребенком, несомненно, положительна. Она фактически уравнивает в правах тех, кто только начал карьеру, и тех, кто работает уже давно. Чаще всего больничные листы берут матери, гораздо реже отцы и другие родственники. Для женщины же стаж во многих ситуациях - больной вопрос, - прокомментировала «КП» сложившуюся ситуацию юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко. - Сейчас больничные листы по уходу за ребенком рассчитываются, исходя из нескольких параметров, решающее значение имеет трудовой стаж и размер заработной платы.

КАК СЕЙЧАС

- Если совокупный трудовой стаж меньше 5 лет, то работник может претендовать на компенсацию всего лишь 60% от зарплаты. Значение имеют также данные о его доходах за 2 предыдущих года. Если их не было или данные не предоставлены, то оплата больничного будет рассчитана исходя из МРОТ. При этом ежедневная сумма выплаты будет зависеть от количества календарных дней в месяце, ели это 31 день – то 412,65 рублей в день, если 30 дней – то 426,4 рубля и т.д. Это минимальная точка для расчета.

- Размер максимального пособия при стаже более 8 лет составляет сейчас 2 434,25 рублей в день.

- Кроме того, размер выплаты по больничному листу по уходу за ребенком зависит от продолжительности. Согласно общему правилу, продолжительность больничного листа ничем не ограничена, но, по стандартному списку заболеваний, оплачивается только 60 дней в году (в некоторых случаях больше, при определенных заболеваниях ВИЧ, онкология, поствакцинальная реакция – нет ограничений по количеству оплачиваемых дней). Если больничный берется по уходу за ребенком, то по полной ставке оплачиваться только первые 10 дней, остальное из расчета 50% от среднеднедневного заработка.

КАК БУДЕТ

- Инициатива президента позволит устранить несправедливость и теперь родитель, находящийся на больничном с ребенком, сможет получать максимальную сумму, даже если его общий трудовой стаж менее 5 лет, - поясняет эксперт.

Размер максимального пособия по уходу за больным ребенком при стаже более 8 лет составляет сейчас 2 434,25 рублей в день. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

НАПРИМЕР

Менеджер Наталья находилась на больничном по уходу за ребенком 15 по 26 марта 2021 года - 12 дней. Ранее в январе она уже брала больничный продолжительностью 20 дней. Ребенок лечился дома. Заработная плата Натальи составляет 40 тыс. рублей в месяц, а трудовой стаж 7 лет. Предположим, что доход Натальи в предыдущие два года составлял тоже 40 тыс. рублей в месяц. При этом ее средний дневной заработок, из которого будет происходить расчет по больничному составит 1315 рублей. Наталье положена оплата всех 12 дней больничного, так как за 2021 год она использовала только 20 дней и осталось еще 40.

КАК СЕЙЧАС

Исходя из того, что сейчас один день больничного при наличии трудового стажа в 7 лет оплачивается их расчета 80% от среднедневного заработка за первые 10 дней, а остальные 2 дня из расчета 50%, то выплаты по больничному составят 11 835 рублей.

КАК БУДЕТ

В данном случае все показатели остаются теми же, за исключение того, что мы не делаем поправку на трудовой стаж и наш коэффициент автоматически равен 100% за первые 10 дней. В этом случае Наталья получит 14 465 рублей, то есть на 2 630 рублей больше.

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