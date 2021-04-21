Политолог: «Путин в послании дал сигнал Западу — внутренние дела для России важнее»

Владимир Путин во время оглашения послания президента Федеральному собранию. Фото: REUTERS

В своем Послании Федеральному собранию Владимир Путин почти не говорил об отношениях с США или Евросоюзом. Особенно если сравнивать время, уделенное этим вопросам, с предыдущими посланиями главы государства.

Президент только констатировал, что во многих странах появился будто новый вид спорта — по любому поводу задевать Россию. Но по общему тону послания стало ясно: куда важнее для нас сейчас внутренние дела, которым была посвящена львиная доля послания.

- Думаю, акцент на внутренних делах закономерен, - сказал «Комсомольской правде» программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. - Главное — наши люди и наши внутренние проблемы.

Конечно, совсем обойтись без комментариев о положении дел на международной арене президент не мог. Чуть не каждую неделю против нашей страны вводят новые санкции, наших дипломатов высылают из США, Чехии, Польши. Здоровой ситуацией это все точно не назовешь. Отсюда и формулировка, которая явно войдет в историю, о том, что организаторы серьезных провокаций против нашей страны «пожалеют так, как давно ни о чем не жалели».

- Был дан четкий месседж, в частности, зарубежным партнерам: в сравнении с тем, что происходит у нас в стране, международка вторична. Есть проблемы, и мы будем на них отвечать, - отметил Тимофеев. - Но сейчас внешнеполитическая повестка отошла на второй план. Это послание услышат все, кто вводит против нас ограничительные меры: и Америка, и ЕС. Его услышат, но не сделают правильных выводов. Ответить ответили (на ограничительные меры в отношении России - ред.), но и раздувать не стали. Расставили приоритеты - на первом месте для нас - это Россия, наша экономика и люди.

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