«В колонии у него был не только телефон, но и компьютер»: сокамерник педофила из Долгопрудного рассказал, как тот вербовал подростков в «школу магии»

Сергей Пименов был арестован в зале суда в феврале 2021 года.

Расследование уголовного дела мага-педофила из подмосковного города Долгопрудного продолжается. Напомним, 17 февраля 44-летний Сергей Пименов был арестован в зале суда. Его обвиняют по статье 135 УК РФ «Склонение несовершеннолетних к насильственным действиям». Поводом для ареста стало заявление мамы 14-летенего московского школьника. С мальчиком Пименов познакомился в социальной сети ВКонтакте, где у него была нелегальная школа черной магии для детей от 12 лет. Во время обряда посвящения в магистра черной магии Пименов жестоко надругался над 14-летним Андреем (имя ребенка изменено в интересах следствия - прим. ред.). Мальчишку он 80 раз ударил плеткой, после чего горячим воском выжег на его спине пятиконечную звезду. Все это записал на видео. Сейчас следователи ищут других пострадавших от действий извращенца.

«КОЗЛИНЫЙ» ОТРЯД

Переписка мага со школьником уже приобщена к материалам уголовного дела. Первые сообщения Пименов отправил ребенку еще в начале 2020-го года и писал он их из мест не столь отдаленных. В то время гуру черной магии отбывал свой второй срок в исправительной колонии №15, в Нижегородской области. «Комсомолке» удалось пообщаться с заключенным, который дважды сидел вместе с Пименовым.

Впервые Пименов попал за решетку в 2008-м году. Тогда он был осужден за убийство несовершеннолетнего парня, над которым еще и надругался.

- Мы познакомились как раз в 2008-м году. Тогда сидели в ИК-11, в городе Бор Нижегородской области. Что Пименов педофил и убийца, знали все в лагере. Он был в «козлином» отряде. То есть в том, где сидят заключенные, которые у администрации на особом счету. Но с его статьей он должен был время проводить в так называемом «петушином» отряде. Всех это поначалу удивляло. А потом мы узнали, за какие заслуги он попал в любимчики. Оказалось, что он на свои деньги закупил музыкальное оборудование для местного клуба. Он там и сам выступал, пел, играл на гитаре. А еще за свой счет делал ремонт в колонии. Тогда это было разрешено, оформлялось как пожертвования, - вспоминает сокамерник Пименова, Алексей Калинин (он свои сроки отбывал за распространение наркотиков).

За эти заслуги и активное участие в самодеятельности Пименова выпустили по УДО. Но на свободе он пробыл недолго. В 2018-м его снова осудили, на этот раз за хранение наркотиков.

- Мы снова оказались с ним в одной колонии – ИК №15 в Нижегородской области. Там не так много заключенных, и все друг с другом общались. Мы с Пименовым часто разговаривали. И тут он тоже был в числе блатных заключенных. Помимо самодеятельности он так втерся в доверие к администрации, что у него был доступ не только к мобильному телефону, он в этой колонии у каждого второго, но и к компьютерам. Пименов за сотрудников администрации делал их бумажную работу, а они взамен давали ему возможность часами сидеть в интернете. Вот тогда он и стал вербовать детей, - рассказал Алексей Калинин.

На телах своих жертв Пеминов оставлял "магические" символы.

Бывший сокамерник Пименова уверяет, что не только хорошо знает, кто из сотрудников колонии дал компьютер педофилу, но и готов выдать их фамилии и должности следственным органам.

- Надо же было думать, кому они дают все эти блага. Все хорошо знали, что он извращенец и педофил. У самого же Пименова талант втираться в доверие к людям. Но так быть не должно, это уже за гранью добра и зла, - говорит Алексей Калинин.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БУДЕТ ДОЛГОЙ

Показания Алексея Калинина уже взяли адвокаты пострадавшего от мага-педофила школьника. Сам Андрей и его мама до сих пор не могут оправиться от шока.

- После случившегося я сразу стала водить сына к психологу. Реабилитация, будет очень долгой и сыну сложно сейчас приходится. Что он пережил, отразилось не только на характере, сын стал более закрытым, но и на его успеваемости в школе. До 8 класса у него не было не единой тройки, а сейчас он учится крайне плохо, - рассказала «КП» Инна Мишина, мама пострадавшего школьника. – Я сама с первых дней стала винить во всем именно себя, что недосмотрела, не смогла предотвратить. Дошло до того, что и мне понадобилась помощь специалистов, и я сейчас посещаю кризисный центр помощи женщинам.

Андрей и его мама до сих пор не могут оправиться от шока. Фото: Личный архив

Инна, намерена не только до конца добиваться справедливого наказания для Пименова, она считает важным остановить беспредел в исправительных колониях.

- Пименов дал показания о том, что не мог переписываться с детьми, так как был в местах лишения свободы. Показания Калинина полностью разбивают его алиби и дают нам возможность доказать, что Пименов еще в колонии создал ВКонтакте эту группу для подростков, - прокомментировал адвокат Равиль Искандаров. – Пострадавший ребенок уже прошел психологическую экспертизу, сняты побои. Ожидаем, что в ближайшее время Пименову предъявят обвинение еще и по статье 117 УК РФ «Истязания».

«Комсомольская правда» следит за ходом расследования.