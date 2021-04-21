«Есть женщины безработные, но на «Бентли»: Кому откажут в новых пособиях для беременных

Владимир Путин предложил ввести новые выплаты для беременных женщин, которые находятся в бедственном материальном положении. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Президент России во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 года предложил ввести новые выплаты для беременных женщин, которые находятся в бедственном материальном положении.

- Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка. Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере в среднем по стране 6 350 руб. в месяц, - объявил Владимир Путин.

Доктор экономических наук, директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев назвал эту меру одной из трех самых важных инициатив, озвученных в послании. Вместе с поддержкой беременных экономист выделил ежемесячные выплаты 5 650 руб. детям из неполных семей с 8 до 16 лет, а также 100%-ю оплату больничных по уходу за ребенком до 7 лет молодым мамам.

- По пути точечных мер мы шли последние годы. В 2020-м были очень много точечных мер: один раз 10 тыс. руб. на ребенка, второй раз 10 тыс. руб. на ребенка, под Новый год 5 тыс. руб. на ребенка, - объясняет Николаев. - А в это время реальные доходы населения продолжают падать. Мера поддержки беременных, безусловно, хорошая. Будущим и молодым матерям нужны деньги, но это решение не надо переоценивать. На общую экономическую ситуацию и борьбу с бедностью такая мера вряд ли повлияет.

- Как будут определять, что беременная находится в трудной ли материальной ситуации? Пособия выделят безработным, одиноким, с доходами ниже прожиточного минимума?

- Это будет конкретизировано, обязательно дадут пояснения, - отвечает экономист. - Конечно, будут привязываться к прожиточному минимуму. Получат не все, кто зарегистрировался на ранних сроках. Если у будущей матери или ее мужа хорошие доходы, вряд ли она сможет рассчитывать на эту выплату.

- Как будет контролироваться, что доходы действительно ниже прожиточного минимума?

- Могут требовать не просто справку о доходах. Если уже есть и вводится социальная помощь, могут смотреть на состав имущества. Сейчас это реализуется. Не думаю, что здесь ограничатся справкой о доходах, которая бы подтверждала бы доходы ниже прожиточного минимума. Если женщина безработная, но ездит на «Бентли», она наверняка не получит пособие.

- Справку о беременности ведь можно подделать?

- Все возможно, но это будет наказуемое деяние, как и любая подделка документов. Естественно, женщина должна встать на учет, как и сказал президент. Если будет липовая справка, тогда она будет нести ответственность. С учетом того, что у нас есть умельцы, которые подделывают все, что хочешь, но вряд стоит рисковать ради таких, на самом деле, не очень больших выплат.

Напомним, прежде выплаты от государства беременные женщины начинали получать только за 70 дней до родов и 70 дней после (при многоплодной беременности — за 84 дня до родов и 110 после). Размер пособия зависит от статуса женщины: учащаяся вуза/ссуза, работающая. Это предусмотрено ст. 255 Трудового кодекса и ст. 8 ФЗ № 81.

Чтобы получить это пособие, необходимо примерно на 30-й неделе получить больничный лист у врача, который ведет беременность, написать заявление на работе, получить пособие, которое рассчитывается бухгалтерией организации и выплачивается вместе с очередной зарплатой. Безработным пособие не положено. Единовременная выплата при рождении ребенка или по уходу за ребенком положены независимо от наличия официальной работы.

Выплаты, объявленные в ежегодном послании. Фото: Рушан КАЮМОВ

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