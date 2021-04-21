Россия должна адаптировать экономику, ЖКХ и сельское хозяйство к изменениям климата: как это сделать

Россия должна адаптировать сельское хозяйство к климатическим изменениям. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Мы должны ответственно ответить на вызовы изменения климата, адаптировать к ним сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру, создать отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их объемов и ввести здесь жесткий контроль и мониторинг, - сказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля.

Алексей Кокорин, директор программы «Климат и энергетика» WWF России, прокомментировал kp.ru, каким образом России можно и нужно адаптировать экономику к изменениям климата:

- Эта задача крайне актуальна. Снижение выбросов парниковых газов и адаптация к изменениям климата связаны между собой. Дело в том, что климатическая система очень инерционна. И то, что мы сделаем для снижения выбросов парниковых газов сейчас, повлияет на тот климат, который будет у нас через 30 лет, после 2050 года. Но сейчас идут процессы, запущенные в предыдущие десятилетия, и с ними мы сделать уже ничего не можем, к ним необходимо адаптироваться.

Напомню, что у России есть национальный план адаптации к изменениям климата, пока он на организационном этапе (в январе 2020 года правительство РФ утвердило план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата, он рассчитан на период до 2022 года, на этом этапе разрабатываются планы, нормативная и научная база на федеральном уровне, а также на уровне регионов и отраслей. - Ю. С.).

Адаптация нужна не только с точки зрения экономики, еще важнее здоровье населения. Когда у нас случается больше опасных явлений (а за последние 15 – 20 лет их количество в России выросло в двое. - Ю. С.) плюс более неустойчивая погода, люди это этого страдают, особенно пожилые и больные.

Проблемы сельского хозяйства, связанные с изменениями климата, в первую очередь существуют на юге России: в южном Черноземье, на Нижней Волге, Северном Кавказе. Это засухи. Какие механизмы адаптации здесь можно использовать? Выбор сортов сельскохозяйственных культур, например. Причем гибкий. Если видим, что в этом году влагозапас почвы меньше, сеем более засухоустойчивые сорта.

Кроме сельского хозяйства, я бы обратил внимание и на лесное хозяйство – там необходима адаптация для защиты от лесных пожаров и вредителей. Нужно отслеживать появление вредителей в новых, нехарактерных для них ранее регионах. И эффективно с ними бороться. Скажем, в Красноярский край из Приморья перебрался уссурийский типограф, насекомое. Сильных морозов стало меньше, он там размножился и съедает лес на юге Красноярского края просто в чудовищных масштабах.

Из-за изменений климата в России прогнозируется большее число пожароопасных дней. Но пожароопасные дни – не обязательно пожар. Это зависит от нас.

Для ряда регионов наводнения – очень серьезное следствие климатических изменений. Особенно для Дальнего Востока и севера Европейской части России. К ним тоже надо адаптироваться.

В Арктике, в зоне вечной мерзлоты, надо обследовать почву под домами: нет ли там ледяного слоя или так называемой ледяной линзы. Раньше мерзлота протаивала, скажем, на 70 см, сейчас протаивает на 90 см. А через несколько лет будет на метр. А может там на 101-м сантиметре слой льда? Он растает мгновенно, и все, здание обвалится.

Как правило, все меры по адаптации достаточно простые. Но ими нужно заниматься, надо прикладывать голову, причем в каждом конкретном регионе и каждой конкретной отрасли. Тут есть чем заняться.

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