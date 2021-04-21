Сгорел от рака в 27 лет: полная любви и боли жизнь звезды "Вам и не снилось" Никиты Михайловского

Никита Михайловский в 16 лет сыграл главную роль в фильме "Вам и не снилось" Фото: кадр из фильма

Актер Никита Михайловский полюбился миллионам телезрителей после выхода на экраны культовой картины режиссера Ильи Фрэза "Вам и не снилось...". 16-летний школьник сыграл главного героя Рому Лавочкина, влюбленного в одноклассницу Катю. По трагическому стечению обстоятельств драматичная судьба главного героя нашла отражение в жизни самого актера. Он успел воплотить на экране немало ярких образов. Но в 26 лет ему диагностировали лейкоз. Талантливому артисту требовалась пересадка костного мозга, деньги на операцию собирали всем миром. Но 21 апреля 1991 года в возрасте 27 лет Михайловский умер.

Никита Михайловский родился 8 апреля 1964 года в Ленинграде в семье режиссера и фотомодели. Его отец, Александр Михайловский, и мать, Алевтина Сергеева развелись, когда Никита был маленький. Мама вышла замуж второй раз за известного петербургского режиссера Виктора Сергеева, впоследствии занимавший пост директора "Ленфильма". Мальчик долгое время считал отчима своим родным отцом. Когда юноша получал паспорт, то выбрал фамилию родного папы и стал Никитой Михайловским, но сохранил отчество по Сергееву - Викторович.

Мама устроила сына в одно из ленинградских модельных агентств, где он с детских лет успешно работал манекенщиком, а отчим помог ребенку пробиться в кино. Свою первую роль Михайловский сыграл в пять лет.

После выхода в 1981 году на экраны фильма "Вам и не снилось…" на Никиту обрушилась невероятная слава. "Никита еще учился в школе. Но как этот мальчик играл! Мы рыдали - он был совершенством! Казалось, что юный 16-летний подросток знает о любви больше, чем его замужняя партнерша. Он не актерствовал, он просто жил в кадре, пропуская через себя все эмоции своего героя, буквально перерождаясь в него", - вспоминала автор повести "Вам и не снилось" Галина Щербакова.

И в это же время 16-летний школьник пережил трагедию - его мама умерла от порока сердца.

Никита Михайловский и Вера Глаголева в фильме "Зонтик для новобрачных" Фото: кадр из фильма.

В период с 1985-го по 1990-й Михайловский успешно снимался. И едва не женился фиктивно на Ларисе Гузеевой. Так он хотел помочь студентке, учившейся на пару курсов старше, получить питерскую прописку.

Первой женой артиста стала модельер и актриса Настя Сорочан. "Он был так потрясен моей красотой неземной, что у него случился сердечный приступ. Причем мы сначала решили, что это такая актерская его подготовка, но в итоге пришлось вызывать скорую, помогать ему валидолом и корвалолом", - вспоминала Анастасия. От этого союза в 1986 году родилась дочь Софья. Брак Михайловского распался через три года.

Вторая жена - художник по костюмам и художник-постановщик Екатерина. Никита познакомился с ней на выставке.

В 1990 году у актера был диагностирован рак крови. Никита заметил, что начал очень быстро уставать. Он думал, что это из-за нагрузок на работе, потом - что причина в ангине. Артиста лечили антибиотиками, а страшный диагноз - лейкемия - выявили только тогда, когда уже "вылезли" все лимфатические узлы. Требовалась пересадка костного мозга, деньги на операцию собирали всем миром. Во время лечения в Англии взял себе творческий псевдоним "Роман" и говорил, что поправится. Однако операция успеха не принесла.

Никита Михайловский умер 21 апреля 1991 года. Жизнь актера оборвалась через 16 дней после его дня рождения. Похоронен на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом.

После смерти артиста общественность узнала о том, что у него есть внебрачный сын Сергей. Мальчик родился в 1987 году. Сам Михайловский о существовании ребенка так и не узнал.