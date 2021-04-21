«К разгону инфляции массовая раздача денег не приведет»: экономист — о выплатах родителям школьников

На каждого школьника в середине августа будет выделено по 10 тысяч рублей, чтобы собраться к учебному году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В своем Послании к Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал новые социальные выплаты гражданам России. В частности, на каждого школьника в середине августа будет выделено по 10 тысяч рублей, чтобы собраться к учебному году. Но не приведет ли эта выдача денег, когда граждане массово отправятся их тратить, к очередному разгону инфляции?

- Такого не случится, - уверен экономист Денис Ракша. - Потому что это на самом деле не так уж много денег в масштабах российской экономики. В предыдущем учебном году в стране было около 17 миллионов школьников. То есть при грубым прикидкам размер выплат составят порядка 170 млрд рублей.

Поручение президента использовать только рыночные механизмы для сдерживания цен бизнесмены и чиновники могут понимать по-разному, отметил Ракша.

- Когда какой-нибудь профильный министр или вице-премьер собирает представителей какой-либо отрасли и говорит: справедливая — такая-то цена, выше поднимать не надо, это меры рыночные или нет? Или когда производителям выплачиваются дотации из бюджета за то, что они не поднимают цены — это рыночные методы? По большому счету, конечно, нет. А что тогда рыночные методы? Введение экспортных квот или повышение экспортных пошлин? Я не знаю, что имел ввиду президент, посмотрим, но никто никаких дополнительных рыночных методов регулирования цен пока что не придумал. На самом деле, главное — не цены , а доходы. Никто не обратит на рост цен, если реальные доходы населения будут расти еще быстрее.