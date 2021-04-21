Борьба с курением, мода на фитнес и цифровые технологии - геронтолог рассказал, что поможет достичь цели увеличения продолжительности жизни, поставленной Путиным

Мода на здоровый образ жизни должна увеличить ее продолжительность. Фото: Андрей КУРОЧКИН

Из-за пандемии коронавирусной инфекции ситуация у нас в стране, как и везде в мире, непростая. Однако никто не отменяет задачу повысить среднюю продолжительность жизни россиян, отметил президент в послании Федеральному собранию на 2021 год. К 2030 году этот показатель должен составить 78 лет. Какие меры нужны, чтобы добиться поставленной цели? Об этом «КП» рассказал известный ученый-геронтолог, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Научно-клинического центра геронтологии Алексей Москалев.

- Первоочередной задачей являются радикальные меры по борьбе с курением (в том числе пассивным, когда дымит кто-то рядом) и употреблением крепких спиртных напитков, - считает эксперт. - Вероятно, именно с меньшим вкладом в смертность этих причин можно связать резкие различия средней продолжительности жизни в Республике Ингушетия на сегодня (82,4 года) и Республике Дагестан (78,7 лет) с общероссийскими значениями.

На втором месте - просветительская деятельность и административные меры для снижения употребления продуктов с высоким уровнем «холостых калорий», низкой нутритивной ценностью. Это причина избыточной жировой массы тела и дефицита жизненно важных питательных веществ (витаминов, микроэлементов, незаменимых аминокислот и жирных кислот). Здесь немаловажную роль играют исторически сложившиеся традиции нездорового питания. В первую сотню стран с самой большой продолжительностью жизни входит немало государств с более низким уровнем жизни и качеством медицинских услуг, чем у нас (Кипр, Чили, Ливан, Словения, Коста-Рика). Однако несомненным преимуществом этих стран являются привитые с детства традиции здорового питания.

Какой опыт нам стоило бы перенять? Есть, например, яркий пример Финляндии. Там в течение 40-ка лет проходил эксперимент по профилактике сердечно-сосудистой смертности за счет массового изменения привычек в питании. Среди прочих мер он позволил в 7 раз снизить смертность от этих болезней (они же стоят на первом месте среди причин преждевременной смертности россиян, отметил Путин в послании. - Ред.).

Поскольку Москва и Санкт-Петербург находятся в начале первой десятки российских регионов-долгожителей, стоит отметить важную роль ранней диагностики серьезных заболеваний. А также доступности высокотехнологичной медицинской помощи и моды на фитнес.

- Нельзя сбрасывать со счетов бедность населения, - продолжает ученый. - Для многих людей регулярное употребление высококалорийной пищи - одно из немногих доступных гедонистических удовольствий. Качественная и доступная психологическая помощь с установлением жизненных приоритетов и мотивацией к здоровью и успеху могла бы сыграть весомую роль.

Было бы наивно думать, что дорогую инфраструктуру для решения подобных задач реально в столь короткие сроки развернуть в виде широкой региональной сети, признает Алексей Москалев.

- Однако решением проблемы могла бы стать государственная поддержка стартапов, создающих электронные ресурсы и гаджеты в области медицины здорового образа жизни и активного долголетия. Разумеется, под контролем сертифицированных профильных специалистов.

Россия и Советский Союз были когда-то пионерами в биогеронтологии - науке о причинах старения и способах влияния на них.

- Однако в современной России все еще нет федеральной программы исследований и разработок для достижения активного долголетия, - говорит профессор Москалев. - Старение - основной фактор риска большинства возрастзависимых заболеваний: сердечно-сосудистых, опорно-двигательных, метаболических, онкологических, нейродегенеративных. Поэтому необходимо ставить более амбициозные цели. Нужно целенаправленное финансирование фундаментальных исследований механизмов старения и долголетия. В этой связи может быть приоритетным создание национального биобанка медицинских данных. А также генетических, тканевых и биохимических образцов людей разного возраста с учетом многонационального аспекта нашей страны. Необходимо отрабатывать в доклинических исследованиях генно-терапевтические, иммунологические, фармакологические подходы к замедлению старения и доклинических стадий возраст-зависимых заболеваний. Стоит создавать многомерные цифровые модели биологического возраста и скорости старения - для того, чтобы с их помощью проводить клинические исследования наиболее перспективных разработок, нацеленных на старение, отмечает ученый.