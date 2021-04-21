Футбольная Суперлига развалилась

Болельщики английских суперклубов вышли на улицы с протестами. Фото: REUTERS

Футбольный путч не прошел. Болельщики английских суперклубов вышли на улицы и те дрогнули.

Первым о своем выходе из Суперлиги во вторник дал понять "Челси". Вскоре вышел из игры и "Манчестер Сити".

После того как "Сити" подтвердил свой уход, английский полузащитник Рахим Стерлинг написал: "Окей, пока."

Негативно высказались об отделении и футболисты других клуб. "Нам это не нравится, и мы не хотим, чтобы Суперлига состоялась", - говорится в сообщении, которое было опубликовано ведущими игроками "Ливерпуля".

А вечером того же дня за "Челси" и "МЮ" последовали остальные четыре команды АПЛ - "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

На плакатах болельщики изложили свое мнение. Фото: REUTERS

"МЫ ДОПУСТИЛИ ОШИБКУ"

После того, как стало ясно о провале футбольного мятежа, владельцы "большой английской шестерки" объясняются с болельщиками и молят о прощении.

"Манчестер Юнайтед "заявил, что они" внимательно выслушали реакцию своих болельщиков, правительства Великобритании и других ключевых заинтересованных сторон", и приняли решение не принимать участия в этом проекте.

"Арсенал" извинился в открытом письме перед своим болельщикам, признав, что они "допустили ошибку", и добавил, что они уходят после того, как выслушали мнения широкого футбольного сообщества".

Председатель "Тоттенхэма" Дэниел Леви заявил, что клуб сожалеет о "тревоге и расстройстве", вызванных этим предложением.

Тем временем, "Челси" уже официально подтвердил, что клуб начал формальные процедуры выхода из ESL, к которой присоединились только в конце прошлой недели. "Ливерпуль" также заявил, что их участие в отколовшейся лиге "было прекращено".

Британские фанаты футбола вышли на митинг Фото: REUTERS

"ПРИЗНАНИЕ ОШИБКИ ДОСТОЙНО ВОСХИЩЕНИЯ"

Президент УЕФА Александр Чеферин приветствовал этот демарш.

- Вчера я сказал, что это достойно восхищения-признать ошибку, и эти клубы совершили большую ошибку. Но сейчас они вернулись в строй, и я знаю, что им есть что предложить не только нашим соревнованиям, но и всей европейской игре. Сейчас важно, чтобы мы двигались дальше, восстанавливали единство, которым игра пользовалась до этого, и двигались вперед вместе.

Похвалил решение клубов и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: "Я приветствую вчерашнее заявление. Это правильный результат для футбольных болельщиков, клубов и сообществ по всей стране. Мы должны продолжать защищать нашу заветную национальную игру", - написал Джонсон в Твиттере.

А лидер либеральных демократов Эд Дэйви и вовсе назвал это событие историческим: "Это должно стать началом футбольной революции под руководством болельщиков", - написал Дейви в соцсетях.

Разгоряченных фанатов пришлось усмирять полиции. Фото: REUTERS

"У НАС ВСЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ШАНС"

Организаторы скандальной Суперлиги (ESL) попытались смикшировать ситуацию, хотя всем уже было ясно, что Лига накрылась медным тазом.

"Несмотря на объявленный уход английских клубов, вынужденных принимать такие решения из-за оказываемого на них давления, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейскому законодательству и правилам", - заявили в ESL, добавив, что " мы убеждены в том, что нынешний статус-кво европейского футбола должен измениться".

Словом, организаторы Суперлиги поднимать руки вверх не собираются.

"Учитывая нынешние обстоятельства, мы пересмотрим наиболее подходящие шаги по изменению проекта, всегда имея в виду наши цели предложить болельщикам наилучший возможный опыт при одновременном увеличении солидарных выплат для всего футбольного сообщества", - говорится в заявлении Суперлиги.

А один из главных заговорщиков, босс "Ювентуса" Андреа Аньелли, в интервью итальянской газете la Repubblica сказал, что остальные клубы будут "продвигаться вперед", и у проекта все еще есть "100% - ный шанс на успех".

ЧТО ДАЛЬШЕ?

УЕФА подготовил новый проект Лиги чемпионов, в котором будут играть уже не 32, а 36 команд. Изначально планировалось, что топ-клубы получат в нем дополнительные преференции. Но теперь, после этого путча, баланс между странами, участвующими в ЛЧ, может быть пересмотрен. Болельщики требуют наказать инициаторов.