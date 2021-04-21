Футбольная Суперлига развалилась

Болельщики английских суперклубов вышли на улицы с протестами.
Фото: REUTERS
Футбольный путч не прошел. Болельщики английских суперклубов вышли на улицы и те дрогнули.
Первым о своем выходе из Суперлиги во вторник дал понять "Челси". Вскоре вышел из игры и "Манчестер Сити".
После того как "Сити" подтвердил свой уход, английский полузащитник Рахим Стерлинг написал: "Окей, пока."
Негативно высказались об отделении и футболисты других клуб. "Нам это не нравится, и мы не хотим, чтобы Суперлига состоялась", - говорится в сообщении, которое было опубликовано ведущими игроками "Ливерпуля".
А вечером того же дня за "Челси" и "МЮ" последовали остальные четыре команды АПЛ - "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".
На плакатах болельщики изложили свое мнение.
Фото: REUTERS
"МЫ ДОПУСТИЛИ ОШИБКУ"
После того, как стало ясно о провале футбольного мятежа, владельцы "большой английской шестерки" объясняются с болельщиками и молят о прощении.
"Манчестер Юнайтед "заявил, что они" внимательно выслушали реакцию своих болельщиков, правительства Великобритании и других ключевых заинтересованных сторон", и приняли решение не принимать участия в этом проекте.
"Арсенал" извинился в открытом письме перед своим болельщикам, признав, что они "допустили ошибку", и добавил, что они уходят после того, как выслушали мнения широкого футбольного сообщества".
Председатель "Тоттенхэма" Дэниел Леви заявил, что клуб сожалеет о "тревоге и расстройстве", вызванных этим предложением.
Тем временем, "Челси" уже официально подтвердил, что клуб начал формальные процедуры выхода из ESL, к которой присоединились только в конце прошлой недели. "Ливерпуль" также заявил, что их участие в отколовшейся лиге "было прекращено".
Британские фанаты футбола вышли на митинг
Фото: REUTERS
Президент УЕФА Александр Чеферин приветствовал этот демарш.
- Вчера я сказал, что это достойно восхищения-признать ошибку, и эти клубы совершили большую ошибку. Но сейчас они вернулись в строй, и я знаю, что им есть что предложить не только нашим соревнованиям, но и всей европейской игре. Сейчас важно, чтобы мы двигались дальше, восстанавливали единство, которым игра пользовалась до этого, и двигались вперед вместе.
Похвалил решение клубов и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: "Я приветствую вчерашнее заявление. Это правильный результат для футбольных болельщиков, клубов и сообществ по всей стране. Мы должны продолжать защищать нашу заветную национальную игру", - написал Джонсон в Твиттере.
А лидер либеральных демократов Эд Дэйви и вовсе назвал это событие историческим: "Это должно стать началом футбольной революции под руководством болельщиков", - написал Дейви в соцсетях.
Разгоряченных фанатов пришлось усмирять полиции.
Фото: REUTERS
Организаторы скандальной Суперлиги (ESL) попытались смикшировать ситуацию, хотя всем уже было ясно, что Лига накрылась медным тазом.
"Несмотря на объявленный уход английских клубов, вынужденных принимать такие решения из-за оказываемого на них давления, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейскому законодательству и правилам", - заявили в ESL, добавив, что " мы убеждены в том, что нынешний статус-кво европейского футбола должен измениться".
Словом, организаторы Суперлиги поднимать руки вверх не собираются.
"Учитывая нынешние обстоятельства, мы пересмотрим наиболее подходящие шаги по изменению проекта, всегда имея в виду наши цели предложить болельщикам наилучший возможный опыт при одновременном увеличении солидарных выплат для всего футбольного сообщества", - говорится в заявлении Суперлиги.
А один из главных заговорщиков, босс "Ювентуса" Андреа Аньелли, в интервью итальянской газете la Repubblica сказал, что остальные клубы будут "продвигаться вперед", и у проекта все еще есть "100% - ный шанс на успех".
УЕФА подготовил новый проект Лиги чемпионов, в котором будут играть уже не 32, а 36 команд. Изначально планировалось, что топ-клубы получат в нем дополнительные преференции. Но теперь, после этого путча, баланс между странами, участвующими в ЛЧ, может быть пересмотрен. Болельщики требуют наказать инициаторов.