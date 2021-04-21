Путин призвал ввести квоты на вредные выбросы в регионах с загрязненной атмосферой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин предложил ввести квоты на вредные выбросы в атмосферу в регионах, где она особенно загрязнена.

- В 12 крупнейших индустриальных центрах страны объем вредных выбросов должен снизиться на 20% к 2024 году <...> Эта задача должна быть, безусловно, решена, - добавил он, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию.

Президент также предложил ввести строгую ответственность за соблюдение этих экологических норм. Сделать это нужно на основании прозрачного мониторинга.

Ранее в Госдуме в первом чтении приняли законопроект об ограничении выбросов парниковых газов. Согласно закону, крупные компании должны будут отчитываться о вредных выбросах в атмосферу. Это касается организаций с выбросами более 150 тыс. тонн эквивалента углекислого газа в год до 2024 года и 50 тыс. тонн - после 2024 года. Остальные же компании могут предоставлять углеродную отчетность на добровольной основе.

Напомним, согласно Парижскому соглашению по климату, к 2030 году Россия должна сократить выбросы углекислого газа и паров воды до 70 процентов от уровня 1990.