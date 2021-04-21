В 50 городах России сократят выбросы загрязняющих веществ, чтобы воздух стал чище

В России планируется принять ряд мер для улучшения экологии и адаптации к изменениям климата Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам Послания Президента РФ Федеральному Собранию 21 апреля 2021 рассказала о ближайших задачах: что планируется сделать для улучшения экологии в стране и адаптации к изменениям климата:

- Президент принял важнейшее решение об «окрашивании» экологических платежей, которые должны идти на охрану окружающей среды и ликвидацию последствий влияния человека на природу. Бизнес должен перейти на справедливый принцип: «намусорил – убери». И правительство уже работает над созданием механизма целевого использования платежей на восстановление экологии, рекультивации опасных площадок, на примере штрафа от аварии в Норильске («Норильско-Таймырская энергетическая компания» недавно заплатила рекордный штраф 146,2 млрд рублей по иску Росприроднадзора за аварию, в результате которой разлилась 21 тонна дизельного топлива. - Ред.).

Мы должны не только оперативно решать последствия экологических кризисов, но и не допускать их. В этой связи важнейшим вопросом станет принятие законопроекта, подготовленного Правительством, в отношении ответственности собственников предприятий за «генеральную уборку» территорий. Президент поручил ускорить принятие этого закона. При вводе в эксплуатацию промышленных объектов собственники должны разработать план вывода из эксплуатации своих предприятий и ликвидацию накопленного вреда. Законопроект правительства будет внесен в Государственную Думу уже в эту весеннюю сессию.

К 2030 году мы проведем «генеральную уборку» страны. Мы инвентаризируем экологически проблемные зоны и объекты. А затем и ликвидируем все самые опасные заброшенные площадки, которые влияют на здоровье и качество жизни людей.

Еще один блок вопросов связан с климатическими изменениями. Для минимизации уязвимости населения и отраслей экономики – сельского хозяйства, промышленности, ЖКХ - перед изменениями климата мы создадим национальную систему управления климатическими рисками. Кроме того, для предотвращения падения объема российского экспорта предстоит снизить углеродоемкость национальной экономики.

Сегодня по федеральному проекту «Чистый воздух» стоит задача не менее чем на 20% уже к 2024 году снизить совокупный объем выбросов в 12 городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Уже сейчас мы начали планировать расширение проекта, 12 городов – это далеко не исчерпывающий список. По результатам экологического мониторинга и влияния загрязняющих веществ на здоровье людей будут определены населенные пункты, где эта система будет внедрена, предварительно – около 50 городов страны.