Приглашаем на презентацию книги известного эндокринолога Кати Янг

22 апреля в 19:00 в Читай-городе в ТРЦ «Европейском» состоится встреча с автором книг, известным практикующим врачом-эндокринологом Катей Янг. Кстати, книжные новинки «Комсомольской правды» «Марафон столетия. Как сформировать здоровые привычки за 12 дней» и «Рецепты столетия. Рацион для тех, кто хочет прожить 100 лет» в первые недели продаж уже стали бестселлерами.

В своих книгах Катя Янг объясняет, как сохранить и продлить молодость, предупредить многие серьезные заболевания. Вы также узнаете, как персональная система питания помогает замедлить. Автор рассказывает о том, научиться вовремя ложиться спать, быстро засыпать и высыпаться, какие обследования на самом деле нужны. Как сбросить 10 лет за 12 дней, забыть о фаст-фуде и вредных перекусах, жить счастливо и чувствовать себя здоровой? На все эти вопросы ответит Катя Янг.

На встрече вы сможете задать вопросы автору и получить автограф.

Только в этот день СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА НА КНИГИ «Марафон столетия. Как сформировать здоровые привычки за 12 дней» и «Рецепты столетия. Рацион для тех, кто хочет прожить 100 лет» в магазине «Читай-город» в ТЦ «Европейский»

Вход свободный!

Не пропустите! Мы ждём вас 22 апреля в 19:00 по адресу: г. Москва, м. Киевская, пл. Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ Европейский, 4 этаж, магазин «Читай-город».