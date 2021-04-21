Нужно ли вводить отчеты для родителей по выплатам 10 тысяч рублей на школьников: отвечает депутат

Есть ли смысл требовать у родителей отчета о «школьных» тратах? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Президент Путин предложил выплатить разовое пособие семьям, где растут школьники. Из расчета по 10 тысяч рублей на каждого ребенка с учетом будущих первоклашек — тех, которые пойдут в школу в нынешнем сентябре, сказал глава государства в послании Федеральному Собранию.Но возникает вопрос: как проконтролировать эти деньги, родители же разные бывают. Побегут на радостях в продуктовый магазин, например, а вовсе не в отдел школьных принадлежностей. Может, есть смысл требовать отчета о «школьных» тратах?

Эксперт считает, что не нужно обижать родителей недоверием.

- У нас в подавляющем большинстве нормальные семьи, и не стоит их подозревать в том, что они потратят деньги, выделенные для детей, на какие-то свои взрослые траты или вредные привычки, - сказал «КП» Сергей Вострецов, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. - А если они уже купили что-то ребенку к школе, отказав себе? И получив эти 10 тысяч, смогут их направить просто в бюджет семьи — что в этом криминального? Поэтому требовать отчета с чеками не стоит. Да и в том, что сказал президент, говорится о выплатах семьям, где растут дети школьного возраста - жесткого ограничения на виды покупок или других трат я не увидел. Такой опыт есть - были же прямые выплаты во время пандемии. Это стало существенным подспорьем, и люди, с кем я общался, были очень довольны, что государство не оставило их один на один с проблемами. И здесь та же задача — поддержать семьи, где растут школьники. Впрочем, полностью все будет понятно, когда увидим окончательный текст документа.

Вместе с тем депутат отметил, что опасность нецелевого использования денег все-таки есть. Но решать ее надо точечно.

- За такими семьями, где родители тратят деньги на себя, а не на детей, нужно усиливать контроль со стороны органов опеки, - считает депутат.

По его мнению, не исключено, что такие выплаты станут ежегодными.

- Ну а почему нет? — говорит Вострецов. - Вспомните, как было с маткапиталом — думали, это будет временная мера, а потом ее продлили и даже усилили выплатами за первого ребенка. Поэтому учитывая непростую демографическую ситуацию, когда надо всячески поддерживать семьи с детьми, вполне возможно, что эта мера будет не разовой, а ежегодной.

Выплаты, о которых объявил Владимир Путин в послании. Фото: Рушан КАЮМОВ

ЧТО СКАЗАЛ ПУТИН

«Предлагаю провести ещё одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно: по 10 тысяч рублей на всех школьников. И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведём в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребёнка в школу».

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