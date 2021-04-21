Союз профсоюзов России предлагает ввести выплаты для всех беременных женщин

Владимир Путин предложил поддерживать будущих матерей с первых сроков беременности. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Владимир Путин предложил поддерживать будущих матерей с первых сроков беременности. Президент России во время ежегодного послания Федеральному собранию 21 апреля 2021 года объявил о новом пособии для малоимущих беременных.

- Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере в среднем по стране 6 350 руб. в месяц, - объявил глава государства.

Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов считает, что дифференцированная поддержка в зависимости от доходов от получателей — не самая лучшая идея.

- Я против любых пособий, которые сопровождаются определениями «бедный», «достаточно бедный», «очень небедный» и так далее, - говорит Храмов. - Потому что любая помощь, связанная с поиском справок и подтверждений, порождает коррупцию, а администрирование такой поддержки обходится дороже, чем сама сумма поддержки. Я сторонник введения безусловного базового дохода (ББД), который не связан с какими-либо справками и чем-то еще. Люди, которые обеспечены, сами откажутся от этих небольших пособий и будут гордится тем, что они не нуждаются.

По словам Храмова, в связи с пособиями для беременных пока непонятно, как будут определять относится ли женщина к категории нуждающихся.

- В материальной помощи нуждаются все, — уверен инспектор труда. - Во время острого пика коронавирусной инфекции удалось просто раздать всем родителям выплаты на детей. Мы же все пронумерованы, у всех есть СНИЛСы, прочие коды регистрации, у всех есть счета в банках. Пришла женщина в консультацию, встала на учет, кнопочку нажали, ей прислали деньги. Лучше бы так сделали.

При этом Сергей Храмов не видит прямой взаимосвязи между введением пособий и повышением рождаемости.

- Русские люди, люди воспитанные в российской культуре, репродуктивные намерения не ставят в прямую зависимость от материальных возможностей. Реальные расходы на содержание детей в любом случае не соизмеримы с этим пособием, - заключил наш собеседник.