Шакалов строго предупредили о последствиях провокаций против России

Владимир Путин:«Организаторы провокаций против наших коренных интересов пожалеют об этом так, как давно уже не жалели». Фото: REUTERS

Внешнеполитическая часть нынешнего послания президента Владимира Путина Федеральному собранию Российской Федерации была не пространной: в самом начале он предупредил, что по международной повестке скажет «несколько слов». Но этих слов достаточно, чтобы те, кому они были адресованы, сделали необходимые выводы.

Во-первых, исключительно важная констатация: подготовка государственного переворота в Белоруссии и убийства ее президента Александра Лукашенко - не пропагандистские «сказки», как утверждают люди с красивыми лицами, а самая суровая реальность. Но Запад этого не заметил и сделал вид, что вообще ничего не произошло. Интересно, а теперь заметит?

Ведь «практика государственных переворотов», сказал Путин, «это уже слишком». И чтобы уж совсем без обиняков дать понять зарубежным вдохновителям и организаторам переворота в Белоруссии, что их планы и действия стали известны, были дозировано раскрыты его некоторые детали. И о блокаде Минска, и о полном отключении энергосетей. Ясно, что бывшему пресс-секретарю Батьки и филологу с американским паспортом такое организовать не по силам. Вывод очевиден - готовилась массированная кибератака со стороны Запада. Поэтому он и уходит от предложений России о диалоге в сфере кибербезопасности - это сверхоружие для него пока единственное против ее гиперзвукового.

Во-вторых, как показалось, прозвучало предельно жесткое, чем когда-либо, предупреждение желающим «цеплять Россию по любому поводу, а чаще всего без повода». У Запада это даже не желание, а «новый спорт». А в спорте, разумеется, соревновательный дух должен присутствовать: кто больнее ущипнет Россию, кто более жирный кусок грязи на нее вывалит.

Но Россия, отметил президент, ведет себя «в высшей степени сдержанно и скромно», часто не отвечает на откровенное хамство. Потому что не хочет сжигать мосты даже с теми, кто ее провоцирует. Увы, наши добрые намерения кто-то воспринимают как слабость. И для них - сами догадаются, о ком речь, - опять-таки предельно четко и ясно было сказано: «Ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким». И уж совсем главным калибром прозвучало: «Организаторы провокаций против наших коренных интересов пожалеют об этом так, как давно уже не жалели».

Имеющий уши да услышит. Тем более, если это большие уши - как у мелкого шакала Табаки, отирающегося рядом с Шерханом. Киплинга все знают и поймут без толкований. Хотя и чехи, и украинцы будут делать вид, что это - не про них.

В третьих, в ответ любителям на Западе чертить России красные черты, за нарушение которых ей придется «дорого заплатить», на их же языке, раз они только такой понимают, объяснено: Россия сама будет в каждом конкретном случае определять свою красную черту, и будет плохо, если кто-то вздумает ее перейти.

Сейчас критики «режима» взовьются: опять о врагах, а о друзьях-то что молчите? Прежде всего о врагах, потому что, извините за моветон, достали. Именно сейчас власти Чехии провоцируют новую стайную реакцию НАТО и ЕС на привидевшийся им «русский след» в темном деле уничтожения явно преступных улик на взорванном складе боеприпасов.

А о друзьях - тоже было: «На основе взаимного уважения мы выстраиваем отношения с абсолютным большинством стран мира». Ну не перечислять же их всех поименно, сказано - абсолютное большинство. Вполне достаточно.

И еще об одном в связи с нынешним посланием. В самом начале 2000-х после послания Путина обсуждали на планерке в «Комсомолке», как его подавать (сайта и радио у газеты тогда еще не было, материал о событии выходил на следующий день только «в бумаге»). Кто-то из коллег заметил: президент выступает, а все в зале сидят и хмуро слушают, совсем другое дело в Америке - президента во время его послания конгрессу и нации больше ста раз прерывают бурными овациями и все при этом восторженно встают.

Главный редактор на это отреагировал так: вы что, с дуба рухнули? Ведь в речи Путина сплошь - о коррупции, терроризме, проблемах в экономике, социальных «дырах». И что, после констатации, что с тем-то и тем-то у нас пока дело швах, все должны вскакивать и аплодировать?!

Двадцать лет прошло, и зал, когда уместно, хлопает. Не вскакивает в партийно-патриотическом угаре, как американские законодатели в Капитолии на мантры о том, что США несут всему миру свободу. А реагирует на слова президента о доблести врачей в борьбе с эпидемией, о господдержке семей с детьми, об успехах в сельском хозяйстве, о новых планах. И реакция зала передает ощущение, несмотря на все существующие проблемы, успешности и уверенности в будущем нашего государства.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Выплаты на детей, Белоруссия и "красная черта" для Запада: Главные тезисы послания Владимира Путина Федеральному Собранию-2021

Мы собрали основные тезисы послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию 21 апреля 2021 (подробности)