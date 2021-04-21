Самедов про Суперлигу: «Там большие дяди решают свои вопросы. Может быть, это провокация»

Бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и сборной России Александр Самедов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Революция в мировом футболе подавлена, Суперлига прекратила своё существование, не прожив и двое суток. ФИФА, кажется, воспользовалась железными аргументами, а главными борцами против бунта стали болельщики клубов Суперлиги. «Манчестер Сити», «Челси», а затем «Атлетико» и «Барселона» бросили оружие и покинули Лигу Переса и Аньелли.

Но вместе с тем УЕФА всё-таки объявил о реформе Лиги чемпионов и смягчении правил финансового фейр-плей. Большие клубы давно выражали своё несогласие с распределением доходов от еврокубков. Суперлига, во многом, — это следствие этого недовольства.

Бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и сборной России Александр Самедов рассказал корреспонденту «Комсомольской Правды» о своём отношении к Суперлиге и реформах в футболе. По словам Самедова, он предсказывал такой исход для европейского футбола.

— Всё получилось логично, абсолютно. Хотя, мне кажется, эта идея была кем-то продумана, но видите, не до конца. Я был против создания Суперлиги. Я рос на Лиги чемпионов. Для меня это самое лучшее, что может быть в футболе на клубном уровне. Конечно, везде решают деньги, и деньги большие. Но не все были с этим согласны. В любом случае, я не совсем понимаю, как это сказалось бы на европейских турнирах. На той же Лиги чемпионов. Клубы Суперлиги не могли бы играть в ЛЧ, правильно? Ну вот понятно, что многие были с эти не согласны, — дал комментарий kp.ru Александр Самедов.

Некоторые эксперты вообще не верят в то, что Суперлига была создана для футбола. Многие называют это провокацией, для выбивания лучшего распределения денег от Лиги чемпионов. Самедов рассказал, как он видит эту ситуацию.

— Там большие дяди решают свои вопросы. Понятно, что не всё так просто. Может быть, это действительно провокация. Поиграли на нервах у кого-то, и всё на этом. Опять же, от этого есть свои плюсы. Происходит то, что происходит сейчас и в мире. Спорт не будет прежним, футбол не будет прежним. Вообще, многое в мире не будет прежним. Это тенденция, которая проявляется во всём, — подвёл итог Самедов.