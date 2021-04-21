Минкульт представил проект «Музейные маршруты России»

Эрмитаж - один из самых посещаемых музеев России. Фото: Олег ЗОЛОТО

20 апреля в Калуге заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова представила новый проект «Музейные маршруты России».

Дело в том, что в пандемию российские музеи пострадали не меньше, чем театры и кинотеатры. Поток посетителей значительно уменьшился. Теперь приходится бороться за каждого гостя и менять тактику работы.

"Для нас очевидно, что потоки в музеи не вернутся. Я говорю о перспективе краткосрочной и среднесрочной. Потому что границы еще закрыты", - с сожалением сообщила Алла Манилова.

И до пандемии увеличение посещаемости было сложной задачей даже для таких музейных гигантов, как Третьяковка или Пушкинский музей.

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова подтвердила, что музеи как в России, так и за рубежом в ближайшие годы не смогут вернуться к показателям посещаемости, достигнутым до пандемии, в силу того что угроза распространения инфекции еще не отступила. На сегодняшний день музеи в Москве могут принимать не более 50% посетителей.

Наиболее остро ситуация обстоит с семью ведущими российскими музеями, для которых иностранный турист был кормильцем, где половина посетителей – зарубежные граждане.

Для топовых российских музеев ситуация более тяжелая, чем для музеев, где иностранцы не играли особую роль. «Мы должны сделать так, чтобы во всех регионах, во всех уголках страны узнали не только топ-10 федеральных музеев, а узнали десятки и сотни музеев России, которые хранят наше бесценное историко-культурное наследие», - поставила задачу Алла Манилова.

Выбор Калуги для старта проекта «Музейные маршруты России» был не случаен. 20 апреля здесь прошло открытие второй очереди Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, строительство которой велось семь лет. Теперь это один из флагманских музейных объектов не только Калужской области, но и России.

Алла Манилова сообщила, что мероприятия проекта «Музейные маршруты России» пройдут в пяти федеральных округах и по замыслу должны переориентировать туристические потоки. Многие отечественные туристы сегодня боятся путешествовать, так как пандемия еще не отступила.

"Это значит, что не нужно терять время, а нужно бороться за своего посетителя, нужно каждому директору формировать спрос на свой музей. И Министерству культуры РФ, и музейному сообществу нужно заниматься этим вместе", - считает заместитель министра.

Для решения этой задачи был задуман проект "Музейные маршруты", направленный на продвижение музеев в Центральном федеральном округе. В 2020 году он был заморожен, а сейчас его запустят в принципиально новом формате. Планируется, что в течение 2021 года цикл мероприятий пройдет в Санкт-Петербурге, Пскове, Туле, Смоленске, Севастополе, Саратове, Саранске, Красноярске, а также в Республике Карелия.