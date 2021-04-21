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21 апреля 2021 16:16

"Стоим на пороге инфраструктурной эволюции": О каких новых дорогах объявил Владимир Путин в послании

Проекты, озвученные в Послании Федеральному собранию, тянут более чем на триллион рублей
Андрей ЗАЙЦЕВ
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Наибольший синергетический эффект для всей экономики может дать строительство северного широтного хода

Наибольший синергетический эффект для всей экономики может дать строительство северного широтного хода

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В эту среду, 21 апреля, в Послании Федеральному собранию Владимир Путин презентовал новую меру поддержки инфраструктурных проектов. Властям регионов будут предоставлять льготные кредиты – под 3% годовых на 15 лет. Общая сумма инвестиций – 500 млрд рублей. В основном деньги пойдут на строительство дорог. В том числе для реализации масштабных проектов.

Во-первых, Ямало-Ненецкий автономный округ сможет запустить строительство северного широтного хода. Это ж/д магистраль, которая даст импульс освоению богатейших ресурсов Арктики.

Во-вторых, будут форсировать уже идущее строительство скоростной трассы Москва - Казань. А в перспективе ее планируют продлить до Екатеринбурга. Таким образом, в 2024 году будет обеспечено скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть – от Балтики до Урала.

- В целом подобные заявления воодушевляют. Если все будет реализовано, мы стоим на пороге инфраструктурной эволюции. Эти проекты дадут прирост экономикам регионов, и социальный эффект. Появятся дополнительные рабочие места, будут размещаться заказы на производство стройматериалов и комплектующих. Главное – чтобы исполнителями заказов были российские компании, - считает Виктор Колесник, директор Центра исследования и разработки инфраструктурных проектов Высшей школы экономики.

По мнению экспертов, строительство трассы от Москвы до Екатеринбурга увеличит транспортную связанность регионов.

- Решение правильное. Нам ужасающе не хватает скоростных автомобильных дорог. Связанность регионов катастрофически низкая. И в таком случае говорить о каком-либо экономическом росте не приходится. Единственное - жаль, что она изначально задумывается как платная, потому что дороги должны еще и социальную функцию выполнять, - считает Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза.

При этом наибольший синергетический эффект для всей экономики может дать строительство северного широтного хода. Он позволит вовлечь в разработку массу месторождений на Ямале, сделать их освоение экономически выгодным. Тем не менее реализовывать все инфраструктурные проекты нужно с умом. Иначе может получиться так, что деньги потратим, а желаемого эффекта не получим.

- Нужно менять подходы к реализации инфраструктурных проектов и оценивать готовность к этому самих регионов. Нам же главное – не кирпичей уложить, а сделать все по-современному, в новом качестве. Средства получить – это недолго. Но нужны еще хорошие проекты и точные расчеты, - поясняет Виктор Колесник.

А еще - контроль за расходованием средств. Кстати, в Послании Федеральному собранию глава государства попросил федеральное правительство помогать региональным властям. Не забраковывать и отправлять проекты на переделку, тем самым тормозя их реализацию на долгие годы, а помогать коллегам доводить их до ума.

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