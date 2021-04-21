"Это трагедия": Дана Борисова рассказала о проблемах с дочерью-подростком

Для телеведущей светские вечеринки - привычное дело Фото: Борис КУДРЯВОВ

На премьере комедии "Любовь и монстры" Дана Борисова появилась в компании 13-летней дочери Полины. Для телеведущей, победившей несколько лет назад алкогольную и наркотическую зависимость, светские вечеринки - привычное дело, а вот ее дочь-подросток с явной неохотой позировала под вспышки фотокамер и то и дело порывалась уйти с красной дорожки. И только ради знаменитой мамы, отношения с которой недавно наладились после громких публичных скандалов, девочка вытерпела пару минут под прицелами объективов.

- У нас так редко получается куда-то выйти вдвоем, зато мы недавно вернулись из Египта - 11 дней провели на море, - поделилась с репортерами довольна Дана. - Солнце, чистая вода, воздух +34С... В последнее время мы везде неразлучны с нашей собачкой - маленьким шпицем. Он и в отпуск с нами летал. А вот сегодня пришлось оставить его дома, на премьеру с собакой, наверное, не пустили бы...

Дана Борисова пришла на премьеру новой комедии с дочерью Полиной. Фото: предоставлено организаторами.

- Как в пандемию изменились ваш образ жизни? - спросила "КП" у ведущей.

- Знаете, я всегда любила быть наедине с самой собой, а тут наконец появилось законное оправдание такого времяпрепровождения. Да, есть съемки, веду мероприятия. Но при любой возможности остаюсь дома с телефоном или с книжкой. И Полина такая же растет.

- Мам, можно я уже пойду? - попыталась избавиться от внимания прессы девочка, но мама крепко держала ее за руку.

- Чем ты увлекаешься? - поинтересовались журналисты у дочки Борисовой.

- А мне обязательно отвечать? Ну, на гитаре играю, языки учу... Я все-таки пойду, - заявила наследница и моментально ретировалась в толпу.

- Дочь просто не хочет напрягаться. Они все сейчас ленивые, и девочки не исключение, - объяснилась Дана Борисова. - На гитаре играет только потому, что я репетитора оплатила. Если не пнешь, не заставишь, так и будет сидеть в телефоне. Это трагедия просто! Но вот такие сейчас дети.

- Дана, а как у вас на личном фронте?

- Пока никаких личных отношений, мне это без необходимости. Меня устраивает мой образ жизни, тем более, у нас с дочкой только-только наладились отношения. И впускать кого-то третьего, тратить на это время я просто не хочу.

- Вы так свежо выглядите - часто заглядываете к косметологам?

-О, да. Я много за собой ухаживаю, я фанат косметологии, разбираюсь во всех процедурах, знаю все препараты. Для звезд это все не такое уж дорогое удовольствие, частенько можно получить самые лучшие услуги по бартеру. А меня настолько любят косметологи и диетологи, что готовы сами мне платить!

- Вы готовы к смелым экспериментам, к пластике, например?

- Есть одна идея: хочу сделать липосакцию живота и талии. Вряд ли решусь, потому что боюсь общего наркоза. Но очень многие знакомые уже выполнили эту процедуру, вот и мне хотелось бы также: лечь поспать на два часа и проснуться уже с тонкой талией. Но думаю, справлюсь сама. Я сейчас на кето-питании.

- Многие блогеры продают свои знания - Виктория Боня, например, запускает онлайн-курс для женщин, цена участия - до 60 тысяч рублей. Не думали о такой подработке?

- Да, сейчас очень многие продают тренинги. У меня тоже есть сфера, в которой я могу быть и коучем, и экспертом, и тренером. Поверьте, я разбираюсь в наркотической зависимости лучше любого врача-нарколога. Но продавать людям свои знания я не готова, я это делаю бесплатно. Приезжаю в реабилитационные центры, много консультирую. Ну как я могу посадить в кружок зависимых и собрать с них по 60 тысяч? Нет, это точно не для меня.

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