«Ядерный меч России не может быть ржавым»: О каком оружии говорил Владимир Путин в послании

Наши могучие ракеты - хорошее«отрезвляющее лекарство» для очевидных и потенциальных врагов Фото: Иван ВИСЛОВ

Когда президент поднимает в очередном послании военные темы, в стане внутренней оппозиции и в рядах закордонных недругов раздается один и тот же ритуальный вопль: «вот, опять Путин «бряцает оружием».

А ведь Послание, это не просто взгляд на домашние и международные проблемы, но и своего рода отчет Верховного главнокомандующего о состоянии обороны. А это его первейшая ответственность. И что мы услышали? А то, что Россия продолжает укреплять армию и прежде всего - ее самое мощное и самое грозное оружие - Стратегические ядерные силы (наземные, воздушные, морские).

Президент отметил - доля современной техники в этой триаде уже через полтора года приблизится к 90%. Ни один вид вооруженных сил или род войск не может пока похвалиться таким уровнем «новья». Ядерный меч России не может быть ржавым. Наши могучие ракеты - хорошее«отрезвляющее лекарство» для очевидных и потенциальных врагов.

К тому же в России уже разработан и принимается на вооружение целый выводок новейших и уникальных вооружений - это, например, гиперзвуковая ракета «Циркон», которую не может сбить ни один комплекс обороны противника.

Уникален и «Сармат» - перспективный российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения с тяжелой многоступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой. Дальность его стрельбы 18 тысяч километров.

Ещё, по словам Путина,к 2024 году доля современного оборудования в войсках составит почти 76%. Таких показателей у нашей армии не было, пожалуй, уже лет 50, а то и больше.

Совершенствование и качественное укрепление Вооруженных сил России идет постоянно. Глядя в будущее армии, Путин сделал акцент и вот на этом:

«Особое внимание предстоит уделить развитию военного образования. Сделать это как на основе военных учебных заведений, так и на базе военных учебных центров при гражданских ВУЗах». Слушая это, я вспомнил слова одного американского генерала:«Военное образование русских нас беспокоит не меньше: чем их ракеты...»

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