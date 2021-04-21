Автор сценария "Ангелов Чарли" снял фильм ужасов про чудеса небожественного происхождения

Кадр из фильма "Нечестивые"

После карантинной спячки пришла очередь проснуться жанру ужасов. 22 апреля в российском прокате состоится премьера картины «Нечестивые» – режиссерский дебют голливудского сценариста Эвана Спилиотопулоса, известного по ремейку «Ангелов Чарли» (2019 года), диснееевской киноадаптации «Красавицы и Чудовища» и «Гераклу» (2014 года с Дуэйном «Скалой» Джонсоном в главной роли).

На этот раз сценарист сам решил попробовать себя в качестве режиссера, выбрав классический жанр фильма ужасов. Слово «классический» здесь неслучайно, так как фильм получился максимально выдержанным в рамках жанра.

Фильм снят по роману Джеймса Герберта "Святыня" (1983), переведенному на русский язык лишь в 2005 году.

Завязка истории проста. Скандально известный журналист-скептик-атеист (Джеффри Дин Морган), живущий от зарплаты до зарплаты, приезжает в маленький американский городок в поисках сенсации. Наткнувшись на странную куклу, он, насмехаясь, разбивает ей голову. И вдруг происходит "чудо": глухонемая девушка начинает слышать и говорить, видит дух Пресвятой Богородицы и исцеляет неизлечимо больных. Но какова природа этого дара?

Как правило, большинство «хорроров» приплетают в сюжет дьявола, чертей, ведьм и злых духов. Однако здесь с «главным злом» не все так просто. (Рассказать подробнее без спойлеров не выйдет), но нестандартная режиссерская задумка заслуживает отдельной похвалы.

Помимо популярного сценариста в кресле режиссера и Джеффри Дина Моргана в главной роли в числе создателей фильма есть еще одна далеко не безызвестная фигура: одним из продюсеров картины стал Сэм Рэйми, известный ценитель «ужасов» (франшиза «Зловещие мертвецы», «50 штатов страха» 2020 года, «Затащи меня в Ад» 2009 года), который наверняка внес не только финансовый, но и творческий вклад в создание нового представителя жанра.

В качестве художественных средств авторы выбрали классические для фильма ужасов видеопугалки-скримеры, на которые во второй половине картины делается основной упор, – прием хоть и ожидаемый, за что обидно, но рабочий. Слабонервным лучше не смотреть. Не особенно впечатляет и операторская работа – видно, что режиссер не пытался экспериментировать в своей дебютной картине с различными приемами и сделал ставку на то, с чем хорошо знаком, – на историю.

Отсюда закономерно выделяется незатянутая кульминация картины, в которой конфликт разрешается не экшн-сценой, а диалогом и убеждением, что для жанра довольно нетипично.

В итоге «Нечестивые» ни разу не революция в жанре вроде "Прочь" (2017 года) Джордана Пила. Однако на своем уровне картина полностью соответствует ожиданиям, привычно заигрывая со зрителем, держа его в напряжении большую часть хронометража; и к тому же несет интересный посыл, мысли о котором не покидают голову еще долгое время после выхода из кинозала. У Спилиотопулоса получился достойный дебют, а у нас на киноэкранах появилась любопытная картина, которая скорее стоит потраченного времени, чем нет.