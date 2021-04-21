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Политика21 апреля 2021 17:26

Главные слова послания Путина-2021: «Мы, Россия, должны, страна»

Комсомолка проследила, какие слова президент чаще всего употребляет в Посланиях Федеральному собранию
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
Комментарии (16)Комментарии (16)
Сегодня, используя современные программы, журналисты «КП» разобрали послания президента за последние пять лет

Сегодня, используя современные программы, журналисты «КП» разобрали послания президента за последние пять лет

Фото: REUTERS

Ежегодное послание президента России, хоть и не является законом и не обладает юридической силой, но ежегодно разбирается буквально по словам.

Как правило оно затрагивает несколько направлений, но имеет общую тему. Так, Послание-2000 Путин озаглавил «Какую Россию мы строим», в 2001 году заявлял «Не будет ни революций, ни контрреволюций», в 2002 году «России надо быть сильной и конкурентноспособной»...

Главные слова 2016 года

Фото: Комсомольская правда

Но прошло время. Сегодня, используя современные программы, журналисты «КП» разобрали послания президента за последние пять лет. Они разительно отличаются о тех - 20-летней давности.

Главные слова 2018 года

Фото: Комсомольская правда

В 2016 и 2018 годах Путин чаще всего за время послания повторяет слово «мы» и «Россия», в 2018-ом к ним добавляется «должны». В 2017 году послания не было.

В 2019-ом году слово «нужно» выходит на первое место, а в 2020-ом образуется четкая связка которая объединяет слова: «должны», «мы», «Россия» и «страна».

Главные слова 2019 года

Фото: Комсомольская правда

Это и есть те самые «скрепы», без которых невозможно построить самостоятельное и эффективное современное государство. Президент каждый раз лишь напоминает нам об этом.

Неправильно считать, что президенты обращаются в посланиях исключительно к парламентариям и чиновникам. Обращение также направлено к народу, в нем говорится не только о развитии внешней, но и внутренней политике. В ней сегодня может принимать посильное участие каждый гражданин.

Главные слова 2020 года

Фото: Комсомольская правда

В своей речи этого года Путин указал на приоритеты, которые позволят России удерживать позиции на идеологическом и технологическом фронте. И только если мы будем удерживать эти позиции вместе, эти усилия позволят стране выстоять в условиях любого мирового финансово-экономического кризиса. Все сырьевые и кадровые возможности для этого у России есть.

Главные слова 2021 года

Фото: Комсомольская правда

КСТАТИ

Ежегодное послание главы Государства к власти и гражданам считается древнейшим средством демократии. В Императорской России цари обращались к народу в дни великих праздников или с началом войны, в СССР это были Пленумы ЦК КПСС. Российские лидеры начали встречаться в такой форме с Федеральным собранием в 1994:

Борис Ельцин - 6 раз.

Владимир Путин - 17 раз

Дмитрий Медведев - 4 раза.

Послание президента парламенту сегодня предусмотрено действующей Конституцией России и практикуется президентами большинства бывших республик СССР.

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