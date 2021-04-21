Главные слова послания Путина-2021: «Мы, Россия, должны, страна»

Сегодня, используя современные программы, журналисты «КП» разобрали послания президента за последние пять лет Фото: REUTERS

Ежегодное послание президента России, хоть и не является законом и не обладает юридической силой, но ежегодно разбирается буквально по словам.

Как правило оно затрагивает несколько направлений, но имеет общую тему. Так, Послание-2000 Путин озаглавил «Какую Россию мы строим», в 2001 году заявлял «Не будет ни революций, ни контрреволюций», в 2002 году «России надо быть сильной и конкурентноспособной»...

Главные слова 2016 года Фото: Комсомольская правда

Но прошло время. Сегодня, используя современные программы, журналисты «КП» разобрали послания президента за последние пять лет. Они разительно отличаются о тех - 20-летней давности.

Главные слова 2018 года Фото: Комсомольская правда

В 2016 и 2018 годах Путин чаще всего за время послания повторяет слово «мы» и «Россия», в 2018-ом к ним добавляется «должны». В 2017 году послания не было.

В 2019-ом году слово «нужно» выходит на первое место, а в 2020-ом образуется четкая связка которая объединяет слова: «должны», «мы», «Россия» и «страна».

Главные слова 2019 года Фото: Комсомольская правда

Это и есть те самые «скрепы», без которых невозможно построить самостоятельное и эффективное современное государство. Президент каждый раз лишь напоминает нам об этом.

Неправильно считать, что президенты обращаются в посланиях исключительно к парламентариям и чиновникам. Обращение также направлено к народу, в нем говорится не только о развитии внешней, но и внутренней политике. В ней сегодня может принимать посильное участие каждый гражданин.

Главные слова 2020 года Фото: Комсомольская правда

В своей речи этого года Путин указал на приоритеты, которые позволят России удерживать позиции на идеологическом и технологическом фронте. И только если мы будем удерживать эти позиции вместе, эти усилия позволят стране выстоять в условиях любого мирового финансово-экономического кризиса. Все сырьевые и кадровые возможности для этого у России есть.

Главные слова 2021 года Фото: Комсомольская правда

КСТАТИ

Ежегодное послание главы Государства к власти и гражданам считается древнейшим средством демократии. В Императорской России цари обращались к народу в дни великих праздников или с началом войны, в СССР это были Пленумы ЦК КПСС. Российские лидеры начали встречаться в такой форме с Федеральным собранием в 1994:

Борис Ельцин - 6 раз.

Владимир Путин - 17 раз

Дмитрий Медведев - 4 раза.

Послание президента парламенту сегодня предусмотрено действующей Конституцией России и практикуется президентами большинства бывших республик СССР.

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