Запад может не услышать сигнал, адресованный «европейским партнерам» Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, считает Александр Рар. Фото ТАСС/ Владимир Смирнов

Запад может не услышать сигнал, явно адресованный «европейским партнерам» Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию. Об этом kp.ru заявил немецкий политолог Александр Рар.

- Международная часть послания Владимира Путина, вопреки ожиданиям некоторых экспертов, оказалась весьма сбалансированной и отражала четкую позицию: Россия готова к равноправному сотрудничеству, не собирается кому-то угрожать или «сжигать мосты», но и собственные интересы будет в случае необходимости отстаивать жестко, - сказал он. - Чувствуется, что санкции Москву не испугали, у нее сохраняется возможность развивать свою экономику и без массовых иностранных инвестиций.

Кстати, немногие заметили, что президент употребил подзабытый уже термин эпохи Холодной войны - «мирное сосуществование».

- В принципе, но не несет негативного смысла и, полагаю, сейчас вновь звучит актуально, - сказал Рар. - Важно, что президент повторил призыв к пяти постоянным членам Совета Безопасности ООН собраться вместе и обсудить сложную ситуацию в мире. Другого пути просто нет, попытки США «рулить планетой» без участия России и Китая заранее обречены на провал.

Сейчас главный вопрос — услышит и поймет ли Запад Путина. Эксперт «КП» уверен, что положительный результат тут, мягко говоря, не гарантирован.

- Средства массовой информации превратились в пропагандистов, - отметил Александр Рар. - Наверняка и смысл этого послания Путина они препарируют нужным им образом. Более того, я разочаровался и в экспертах, обслуживающих высшие политические круги, - большинство из них мыслят в категориях пресловутой гибридной войны. В руководстве Германии, например, им излишне доверяют.

Полный текст выступления Путина доступен по ссылке.

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