"Волосы просто отпали": Мария Порошина раскрыла правду о своем внешнем виде

Актриса Мария Порошина Фото: Instagram.com

Мария Порошина не только весьма успешная актриса, но и счастливая мама пятерых детей. Она успешно совмещает съемки в кино с воспитанием наследников, младшему из которых нет и трех лет. И при этом 47-летняя артистка прекрасно выглядит. Не так давно знаменитость решилась на кардинальное преображение - она лишилась длинных волос. Теперь Мария ходит с короткой стрижкой.

Мария Порошина долгое время не называла причину смены имиджа. Актриса коротко постриглась. Поклонники гадали, что же послужило причиной столь радикальных мер. Ведь они не припоминают артистку в таком образе. Теперь Порошина решилась на откровенное признание.

"Расставаться с длинными волосами достаточно сложно для любой девушки, если только это не связано с кардинальными переменами в жизни, как хорошими, так и плохими. Многим кажется: стоит изменить прическу - и все переменится. Но этот трюк работает недолго, через неделю-другую все возвращается на круги своя. В данном случае у меня не было другого выхода. Волосы просто отпали. Пришлось подстричься", - поведала звезда в интервью журналу "Караван историй".

Дело в том, что на съемках одного проекта ее превратили в платиновую блондинку. Волосы Марии и так были повреждены окрашиванием, а их еще постоянно завивали. "Они не выдержали нагрузки. Стали буквально отпадать на расстоянии нескольких сантиметров от корней...", - отметила Порошина.

Актриса рассказала, что мнения по поводу ее нового образа разделились. Кто-то говорил: "Ой, как тебе хорошо!". Другие, напротив, кричали: "Ужас! Скорее отращивай волосы!".

Сама актриса принимает себя любой. "В любом случае, новая прическа - это данность. С ней надо как-то уживаться".